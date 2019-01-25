Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
HP6519/01
Ciesz się satynowym dotykiem
Depilator SatinSoft firmy Philips z systemem ochrony skóry zapobiega ciągnięciu i zapewnia maksymalną higienę. Jest wyposażony w nasadkę do delikatnych miejsc.
System SkinCare
Nasadka do delikatnych miejsc
Wyjątkowe urządzenie firmy Philips jest wyposażone w hipoalergiczne włosie zapewniające optymalną higienę. Doskonale mieści się w dłoni i umożliwia wygodną obsługę w każdych warunkach — na mokro i na sucho.
Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.
Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.
3.8
z 5
4
Opinie
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6519/01 Epilátor
kasiakasia
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6519/01 Depilator
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6519/01 Depilator