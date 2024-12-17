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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect
Chroń swoje włosy i szybko je susz. Wiele ustawień temperatury i prędkości umożliwia suszenie włosów w wybrany przez Ciebie sposób. Funkcja ThermoProtect zapewnia szybkie suszenie w stałej, łagodnej temperaturze, a funkcja pielęgnacji jonowej zapewnia gładkie i lśniące włosy.
2100 W
Ustawienie ThermoProtect
Pielęgnacja jonowa
Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku zimnego nadmuchu, który zapewnia intensywny nadmuch zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu wykończenia fryzury i nadania jej ostatecznego kształtu.
Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy takim samym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.
Wygodne użytkowanie dzięki przewodowi zasilającemu o długości 1,8 m.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.9
z 5
235
Opinie
99%
poleca ten produkt
Aga94
17/12/2024
Polska
Najlepsza suszarka
Kupiłam ją około 6 lat temu. W tym momencie umiera niestety z mojej winy lecz gdyby była dostępna gdziekolwiek kupiłabym ponownie na następne lata.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
Data użycia 2022-12-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
Data użycia 2022-12-17
Emilia Chalamet
03/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Idealna suszarka do włosów kręconych
Kupiłam ją mamie, ma kręcone włosy i jest zachwycona. Brak puchu, włosy nie są rozdmuchane, ładnie się układają. Serdecznie polecam!
Zalety
Zimny nadmuch, regulacja siły nadmuchu, wielkość suszarki
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
Data użycia 2021-08-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów
Data użycia 2021-08-03
RondelE.
27/01/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Pełna satysfakcja
Jestem bardzo zadowolona. Suszarka jest bardzo lekka jak na swoją wielkość. Wygodna w użyciu. Doceniam regulację temperatury, szczególnie opcję chroniąca włosy - suszy dosyć szybko nie niszcząc ich. Atrakcyjna cena. Polecam.
Zalety
Cena, jakość
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów
Data użycia 2021-07-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów
Data użycia 2021-07-27