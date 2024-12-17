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ThermoProtect IonicSuszarka do włosów

HP8234/10

4.9

| (235) Opinie | 99% poleca ten produkt

Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect

Chroń swoje włosy i szybko je susz. Wiele ustawień temperatury i prędkości umożliwia suszenie włosów w wybrany przez Ciebie sposób. Funkcja ThermoProtect zapewnia szybkie suszenie w stałej, łagodnej temperaturze, a funkcja pielęgnacji jonowej zapewnia gładkie i lśniące włosy.

Poznaj wszystkie korzyści

z nasadką modelującą 14 mm

Szybkie suszenie w niższej temperaturze dzięki ThermoProtect

  • 2100 W

  • Ustawienie ThermoProtect

  • Pielęgnacja jonowa

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Zimny nadmuch pozwala utrwalić fryzurę

Profesjonaliści nie obejdą się bez przycisku zimnego nadmuchu, który zapewnia intensywny nadmuch zimnego powietrza. Używa się go po ułożeniu włosów w celu wykończenia fryzury i nadania jej ostatecznego kształtu.

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect

Ustawienie temperatury ThermoProtect zapewnia optymalną temperaturę suszenia oraz dodatkową ochronę przed przegrzaniem włosów. Przy takim samym, mocnym nadmuchu powietrza można skutecznie suszyć włosy, nie niszcząc ich.

Przewód zasilający 1,8 m

Przewód zasilający 1,8 m

Wygodne użytkowanie dzięki przewodowi zasilającemu o długości 1,8 m.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

235

Opinie

99%

poleca ten produkt

3

17/12/2024

Polska

Polska

Najlepsza suszarka

Kupiłam ją około 6 lat temu. W tym momencie umiera niestety z mojej winy lecz gdyby była dostępna gdziekolwiek kupiłabym ponownie na następne lata.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

Data użycia 2022-12-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

Data użycia 2022-12-17

03/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Idealna suszarka do włosów kręconych

Kupiłam ją mamie, ma kręcone włosy i jest zachwycona. Brak puchu, włosy nie są rozdmuchane, ładnie się układają. Serdecznie polecam!

Zalety

Zimny nadmuch, regulacja siły nadmuchu, wielkość suszarki

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

Data użycia 2021-08-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Advanced HP8232/00 Suszarka do włosów

Data użycia 2021-08-03

27/01/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Pełna satysfakcja

Jestem bardzo zadowolona. Suszarka jest bardzo lekka jak na swoją wielkość. Wygodna w użyciu. Doceniam regulację temperatury, szczególnie opcję chroniąca włosy - suszy dosyć szybko nie niszcząc ich. Atrakcyjna cena. Polecam.

Zalety

Cena, jakość

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów

Data użycia 2021-07-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ThermoProtect Ionic HP8234/10 Suszarka do włosów

Data użycia 2021-07-27

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie