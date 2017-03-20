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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Szybko, świeżo i przyjemnie
Dodatkowy bidon „On the Go” do przygotowywania koktajli mlecznych i owocowych dla wszystkich członków rodziny
Specjalne akcesorium — butelka
Produkt nie zawiera bisfenolu A
Wszystkie zdejmowane elementy blendera można myć w zmywarce.
Dzięki bidonowi na drogę możesz rozkoszować się napojami w dowolnym miejscu.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack