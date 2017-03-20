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Produkcja zakończona

Daily CollectionBidon „On the Go”

HR2991/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Szybko, świeżo i przyjemnie

Dodatkowy bidon „On the Go” do przygotowywania koktajli mlecznych i owocowych dla wszystkich członków rodziny

Poznaj wszystkie korzyści

Bidon „On the Go” do miniblendera

Szybko, świeżo i przyjemnie

  • Specjalne akcesorium — butelka

Produkt bez bisfenolu BPA

Produkt bez bisfenolu BPA

Produkt nie zawiera bisfenolu A

Wszystkie elementy blendera można myć w zmywarce

Wszystkie elementy blendera można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane elementy blendera można myć w zmywarce.

Bidon do łatwego przenoszenia — zmiksuj i gotowe

Dzięki bidonowi na drogę możesz rozkoszować się napojami w dowolnym miejscu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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