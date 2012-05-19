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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS9520/12

4.6

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Dźwięk przestrzenny z każdej strony, jak w kinie

Ponad 70% osób biorących udział w testach dźwiękowych* wybiera Philips 360Sound. W głośnikach 360Sound przetworniki dźwięku umieszczono zarówno z przodu, jak i po bokach, co sprawia, że dźwięk wypełnia równomiernie całe pomieszczenie — zupełnie jak w kinie.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Dźwięk przestrzenny z każdej strony, jak w kinie

  • Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

Dźwięk przestrzenny wypełniający całe pomieszczenie

Dźwięk przestrzenny wypełniający całe pomieszczenie

Kino domowe z technologią 360Sound, całkowicie różniące się od konwencjonalnego zestawu kina domowego 5.1, zostało wyjątkowo zaprojektowane z trzema przetwornikami w każdym głośniku satelitarnym — jednym przednim i dwoma bocznymi kątowymi, których celem jest wytworzenie dźwięku przestrzennego. Oprócz technologii dipoli firma Philips wykorzystuje specjalnie opracowany algorytm zapewniający jeszcze większą poprawę efektu dźwięku przestrzennego. Wbudowane dodatkowe komponenty akustyczne, takie jak głośniki wysokotonowe z miękką kopułką, neodymowe magnesy oraz wzmacniacze cyfrowe klasy „D” sprawiają, że kino domowe 360Sound zapewnia wyjątkowy dźwięk z każdego miejsca, stwarzając wrażenie przebywania na sali kinowej.

Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Usługa Philips Net TV w technologii Wi-Fi zapewniająca dostęp do usług internetowych za pomocą telewizora

Usługa Philips Net TV w technologii Wi-Fi zapewniająca dostęp do usług internetowych za pomocą telewizora

Korzystaj z bogatej oferty usług Net TV i oglądaj filmy, zdjęcia, serwisy informacyjne oraz inną zawartość internetową bezpośrednio na ekranie telewizora. Wystarczy podłączyć kino domowe do sieci domowej za pomocą łącza Ethernet, a następnie wybrać żądaną zawartość przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Menu Philips zapewnia dostęp do popularnych usług Net TV dopasowanych do ekranu Twojego odbiornika, a dzięki sieci komputerowej z certyfikatem DLNA możliwe jest oglądanie filmów i obrazów znajdujących się w komputerze przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-1679550

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

19/05/2012

Polska

Polska

Spełnił oczekiwania

Wygląd, jakość, klasa i wspaniały dźwięk ale tylko jako kino domowe. Muzyka z CD lub MP3 tylko 4.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

17/05/2012

Polska

Polska

fantastyczny dźwięk . fantastyczny obraz- co więcej można chcieć od kina domowego

To co napisałem podziela także cała moja rodzina . Syn Przemyslaw lat 27,syn Lechoslaw lat 25,ż o

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS9520 Zestaw kina domowego 5.1

15/01/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen.

Top klasa hišni kino. Sicer je drag ampak vreden vsakega centa. Če imate televizijo Philips je ta kino pravi za vas.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS9520 5.1-kanalni domači kino

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS9520 5.1-kanalni domači kino

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Przypisy

  1. Dane oparte na wynikach testów jakości dźwięku przeprowadzonych przez firmę Synovate w listopadzie 2010 roku w Niemczech z uwzględnieniem głównego gracza konkurencji. Dane znajdują się w aktach.