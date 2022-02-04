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Produkcja zakończona
Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*
Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.**
ze szczoteczką do zębów DiamondClean
1 dysza i 1 główka szczoteczki
Szklanka do ładowania, etui podróżne
Szczoteczka Philips Sonicare zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów już po pierwszym tygodniu stosowania niż szczoteczka manualna. Usuwa do 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po tygodniu stosowania.
Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii, która obejmuje wysoką częstotliwość i amplitudę ruchu szczoteczki umożliwiającej wykonywanie ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna zwiększa moc szczoteczki od jej rączki aż do główki. Drgania soniczne generują dynamiczny przepływ płynu, który kieruje go głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, za każdym razem zapewniając doskonałe, a jednocześnie delikatne czyszczenie.
AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.
4.6
z 5
85
Opinie
93%
poleca ten produkt
Anik_I
04/02/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
świetny produkt!
Polecam każdemu kto się waha czy kupić szczoteczkę soniczną i irygator. Ja do tej pory używałam zwykłej szczoteczki elektrycznej innej firmy, ale różnica jest nieporównywalna. Na + wysoka jakość wykonania i produktu.
Zalety
cicha, duża moc
Wady
nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem
Data użycia 2021-01-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem
Data użycia 2021-01-04
Franciszekk
20/01/2021
Polska
Philips szczoteczka
Bardxo przydatne i wygodne. Do komplettu irygator do jamy ustnej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8491/03 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
Data użycia 2020-01-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HX8491/03 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
Data użycia 2020-01-19
Pezetka95
07/10/2020
Polska
Z dbałości o piękny uśmiech!
Szczoteczka sprawdza się u mnie rewelacyjnie! Zęby po umyciu są czyste, a dziąsła nie są podrażnione. Dużym plusem jest dołączony irygator, dzięki któremu mogę dokładnie zadbać o przestrzeń między zębami oraz etui, które umożliwia zabranie urządzenia w podróż. Dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że bateria wytrzymuje tak długo na jedynym ładowaniu. Szczoteczka jest naprawdę świetna!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem
Data użycia 2019-09-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem
Data użycia 2019-09-07
w przeciwnym razie zwracamy pieniądze
U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.
* Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić
* * Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.
* * * w zależności od użytego trybu pracy strumienia