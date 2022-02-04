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Produkcja zakończona

Philips SonicareAirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

HX8491/03

4.6

| (85) Opinie | 93% poleca ten produkt

Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*

Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici dentystyczne.**

Poznaj wszystkie korzyści

Alternatywa dla nici dentystycznych

Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach*

  • ze szczoteczką do zębów DiamondClean

  • 1 dysza i 1 główka szczoteczki

  • Szklanka do ładowania, etui podróżne

Zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów niż zwykła szczoteczka

Zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów niż zwykła szczoteczka

Szczoteczka Philips Sonicare zapewnia ponad 2 razy lepszy efekt wybielenia zębów już po pierwszym tygodniu stosowania niż szczoteczka manualna. Usuwa do 100% więcej przebarwień, dzięki czemu zęby są bielsze już po tygodniu stosowania.

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

Główki szczoteczek Philips Sonicare to podstawowy element naszej technologii, która obejmuje wysoką częstotliwość i amplitudę ruchu szczoteczki umożliwiającej wykonywanie ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Nasza niezrównana technologia soniczna zwiększa moc szczoteczki od jej rączki aż do główki. Drgania soniczne generują dynamiczny przepływ płynu, który kieruje go głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, za każdym razem zapewniając doskonałe, a jednocześnie delikatne czyszczenie.

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

Usuwa do 99,9% płytki nazębnej***

AirFloss Ultra usuwa do 99,9% płytki nazębnej w czyszczonych obszarach***.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

85

Opinie

93%

poleca ten produkt

04/02/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

świetny produkt!

Polecam każdemu kto się waha czy kupić szczoteczkę soniczną i irygator. Ja do tej pory używałam zwykłej szczoteczki elektrycznej innej firmy, ale różnica jest nieporównywalna. Na + wysoka jakość wykonania i produktu.

Zalety

cicha, duża moc

Wady

nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem

Data użycia 2021-01-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem

Data użycia 2021-01-04

20/01/2021

Polska

Polska

Philips szczoteczka

Bardxo przydatne i wygodne. Do komplettu irygator do jamy ustnej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8491/03 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Data użycia 2020-01-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HX8491/03 AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych

Data użycia 2020-01-19

07/10/2020

Polska

Polska

Z dbałości o piękny uśmiech!

Szczoteczka sprawdza się u mnie rewelacyjnie! Zęby po umyciu są czyste, a dziąsła nie są podrażnione. Dużym plusem jest dołączony irygator, dzięki któremu mogę dokładnie zadbać o przestrzeń między zębami oraz etui, które umożliwia zabranie urządzenia w podróż. Dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że bateria wytrzymuje tak długo na jedynym ładowaniu. Szczoteczka jest naprawdę świetna!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem

Data użycia 2019-09-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Zestaw szczoteczka z irygatorem

Data użycia 2019-09-07

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Przypisy

  1. w przeciwnym razie zwracamy pieniądze

  2. U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zapaleniem dziąseł w przypadku stosowania z manualną szczoteczką do zębów i antybakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej; urządzenie AirFloss zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku codziennego czyszczenia przestrz. międzyzęb. Więcej informacji na karcie Pomoc techniczna.

  3. * Z obszarów, które czyszczono przy jego użyciu; w badaniu laboratoryjnym — indywidualne rezultaty mogą się różnić

  4. * * Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt, mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i kanału sprzedaży.

  5. * * * w zależności od użytego trybu pracy strumienia