Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą

Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z ultrakompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. O 30% mniejszy rozmiar niż w poprzedniej wersji ułatwia montaż nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja jest łatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i miłośnikom modyfikacji bezproblemową funkcjonalność.