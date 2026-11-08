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LUM11258U92X2/10
11258U92X2
Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności
Przeciwstaw się ciemności dzięki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajności oświetlenia LED typu retrofit. Ciesz się mocą najnowocześniejszej technologii LED z jasnością zwiększoną nawet o 400%* dzięki jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.
LED-HL [~H1]
Najwyższa jasność
Duża kompatybilność z flotą
Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z ultrakompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. O 30% mniejszy rozmiar niż w poprzedniej wersji ułatwia montaż nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja jest łatwa i zapewnia zapalonym kierowcom i miłośnikom modyfikacji bezproblemową funkcjonalność.
Żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200 zapewniają wyjątkową widoczność, której potrzebujesz podczas jazdy. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i drobiazgowemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana i znacznie przekracza ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.
Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam, która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.
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Opinie
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.
Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.