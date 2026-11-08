Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą

Nasza najnowsza technologia jest łatwa w instalacji. Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z wyjątkowo kompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. Nowa generacja żarówek H4 została całkowicie przeprojektowana, aby wyeliminować nieporęczny, stary radiator i odtworzyć kształt lamp halogenowych. Jest szybka i łatwa w montażu nawet w najwęższych reflektorach, zapewniając kierowcom bezproblemową funkcjonalność.