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  • 11342U92X2 Philips H4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200
  • 11342U92X2 Philips H4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • 11342U92X2 Philips H4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200
  • 11342U92X2 Philips H4-LED żarówka samochodowa Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLBezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

LUM11342U92X2/10

11342U92X2

Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

Przeciwstaw się ciemności dzięki Philips Ultinon Pro9200, szczytowi wydajności oświetlenia LED typu retrofit. Ciesz się mocą najnowocześniejszej technologii LED z jasnością zwiększoną nawet o 400%* dzięki jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezkonkurencyjna wydajność LED w motoryzacji

Panuj nad światłem, przeciwstawiaj się ciemności

  • LED-HL [~H4]

  • Światło jaśniejsze nawet o 400%

  • Duża kompatybilność z flotą

  • Ekskluzywny styl i bezpieczeństwo

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą kompatybilność z flotą

Nasza najnowsza technologia jest łatwa w instalacji. Seria Philips Ultinon Pro9200 LED łączy w sobie moc technologii LED z wyjątkowo kompaktową obudową, która pasuje do każdego zastosowania oświetleniowego. Nowa generacja żarówek H4 została całkowicie przeprojektowana, aby wyeliminować nieporęczny, stary radiator i odtworzyć kształt lamp halogenowych. Jest szybka i łatwa w montażu nawet w najwęższych reflektorach, zapewniając kierowcom bezproblemową funkcjonalność.

Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze światło

Skoncentrowana moc — nawet o 400% jaśniejsze światło

Kontroluj światło na drodze. Nasze żarówki czołowe Philips Ultinon Pro9200, drobiazgowo zaprojektowane, rozpalają pasję do jazdy oraz zapewniają niezrównaną wydajność i wyjątkową widoczność niezależnie od warunków. Dzięki naszej unikalnej gamie diod LED i skrupulatnemu dopracowaniu produktu jasność jest niezrównana, nawet o 400% większa niż ustawowe minimum dla żarówek halogenowych. Dzięki unikalnemu, optymalnemu spektrum lepiej widać znaki drogowe i drogę. Nasze żarówki umożliwiają bezpieczną jazdę.

Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Skieruj światło tam, gdzie jest potrzebne

Bezpieczna i precyzyjna jazda z żarówkami Philips Ultinon Pro9200. Dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu chipów LED w naszych żarówkach Philips Ultinon Pro9200 światło oświetla właściwy fragment drogi, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów. Nasze żarówki są również wyposażone w innowacyjną technologię Philips SafeBeam, która zapewnia najlepszą użyteczną wiązkę światła i nieoślepiający wzór. Oznacza to optymalną widoczność podczas jazdy.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Niezgodne z normami ECE, nie do użytku na drogach publicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w swoim kraju.

  3. Seria Philips Ultinon Pro9200 LED jest objęta 2-letnią gwarancją przy zakupie oraz przedłużoną, bezpłatną 3-letnią gwarancją po rejestracji. Odwiedź stronę philips.com/auto-warranty, aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej. Gwarancja Philips obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i użytkowanie niekomercyjne.