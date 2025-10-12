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Produkcja zakończona
MCM103B/12
Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się ulubionymi płytami CD i muzyką z odtwarzaczy przenośnych tak, jak lubisz. Mikrowieża Cube firmy Philips umożliwia odtwarzanie płyt CD i wielu innych nośników. Posiada również bezpośrednie połączenie USB, umożliwiające odtwarzanie muzyki ze źródeł przenośnych. Kompaktowa konstrukcja pasuje do wnętrz w każdym stylu.
Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu firmy Philips wynosi 10 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.
Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie. Ten niewielki i elegancki zestaw dobrze wygląda w każdym pomieszczeniu.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
Opinie