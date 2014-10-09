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Produkcja zakończona

StreamiumSieciowy odtwarzacz muzyczny

NP1100/12

2.5

| (4) Opinie

Uwolnij muzykę

Po podłączeniu do komputera PC i zestawu audio sieciowy odtwarzacz muzyczny Philips Streamium NP1100 zapewni bezprzewodowy dostęp do plików muzycznych zgromadzonych na Twoim komputerze. Przed Tobą nowy świat wspaniałych muzycznych możliwości!

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką z komputera i Internetu — bezprzewodowo

Uwolnij muzykę

  • Darmowe radio internetowe

  • Duży wyświetlacz LCD

Duży wyświetlacz, duże ikony i powiększony tekst

Duży wyświetlacz, duże ikony i powiększony tekst

Zdalne sterowanie ułatwiające nawigację

Zdalne sterowanie ułatwiające nawigację

Można sterować wszystkimi funkcjami odtwarzacza Streamium, siedząc wygodnie na kanapie. Wyszukiwanie, nawigowanie i odtwarzanie muzyki jest łatwe i szybkie. Dzięki takim funkcjom, jak wyszukiwanie alfanumeryczne, QuickJump czy SuperScroll można uzyskać szybki dostęp do ulubionej stacji radiowej czy muzyki z komputera. Centrum sterowania odtwarzacza Streamium jest w zasięgu ręki.

Złącza cyfrowe

Złącza cyfrowe

Sieciowy odtwarzacz muzyczny Streamium można podłączyć do dowolnego urządzenia audio na wiele sposobów, m.in. za pomocą połączenia cyfrowego, analogowego, przenośnych głośników, a nawet słuchawek.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.5

z 5

4

Opinie

5
3
2

09/10/2014

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

bardzo fajne radio

bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

22/09/2013

Polska

Polska

Dość dobre ale można by dopracować software.

Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

04/04/2018

Polska

Polska

ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0

Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje

Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny

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