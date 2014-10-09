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Produkcja zakończona
NP1100/12
Uwolnij muzykę
Po podłączeniu do komputera PC i zestawu audio sieciowy odtwarzacz muzyczny Philips Streamium NP1100 zapewni bezprzewodowy dostęp do plików muzycznych zgromadzonych na Twoim komputerze. Przed Tobą nowy świat wspaniałych muzycznych możliwości!
Darmowe radio internetowe
Duży wyświetlacz LCD
Można sterować wszystkimi funkcjami odtwarzacza Streamium, siedząc wygodnie na kanapie. Wyszukiwanie, nawigowanie i odtwarzanie muzyki jest łatwe i szybkie. Dzięki takim funkcjom, jak wyszukiwanie alfanumeryczne, QuickJump czy SuperScroll można uzyskać szybki dostęp do ulubionej stacji radiowej czy muzyki z komputera. Centrum sterowania odtwarzacza Streamium jest w zasięgu ręki.
Sieciowy odtwarzacz muzyczny Streamium można podłączyć do dowolnego urządzenia audio na wiele sposobów, m.in. za pomocą połączenia cyfrowego, analogowego, przenośnych głośników, a nawet słuchawek.
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2.5
z 5
4
Opinie
wiesio
09/10/2014
Polska
Zweryfikowany kupujący
bardzo fajne radio
bardzo fajne radio brak tylko na wyswietlaczu kbps w jakich stacja nadaje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Jendrys1
22/09/2013
Polska
Dość dobre ale można by dopracować software.
Ogólne menu i wizualna część jes super. Często się zawiesza przy pracy z wi-fi, tj. traci sygnał. W moim przypadku wi-fi to 25Mb(download), 2Mb upload. Może też software jest ok a karta za słaba, jedno z dwóch. Bardzo ładnie się prezentuje. Menu bardzo ładne i łatwe w obsłudze.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
pawel77
04/04/2018
Polska
ten produkt nagle przetał działać !! tzn .widzi wifi ,stacje lecz bufor stoi na 0
Jak sprzet dzialal to super bylo ,dobry dzwiek ,nie zrywal sieci ....teraz na wszystkich stacjach niestety buforuje
Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
Przegląd ten został wykonany dla Streamium NP1100 Sieciowy odtwarzacz muzyczny
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