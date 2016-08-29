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Produkcja zakończona
NTRX100/12
Idealne urządzenie na imprezę
Rozkręć doskonałą imprezę. Korzystając z dwóch obracanych podstawek dokujących urządzenia Philips NTRX100, można ładować dwa smartfony oraz odtwarzać, skreczować i miksować zapisaną w nich muzykę. Urządzenie umożliwia bezprzewodową transmisję muzyki przez Bluetooth dzięki parowaniu za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC.
380 W
Funkcja NX Bass tymczasowo podbija tony niskie oraz zwiększa głośność muzyki w całym paśmie. Jedno wciśnięcie przycisku pozwoli Ci natychmiast poczuć na własnej skórze potężne basy, wzbogacone o nieprzeciętną moc Twojego urządzenia i emitowane efekty świetlne.
Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Valepav
29/08/2016
България
Много добър саунд.
Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla NTRX100 Мини Hi-Fi система
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla NTRX100 Мини Hi-Fi система
Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.