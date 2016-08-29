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Produkcja zakończona

Miniwieża Hi-Fi

NTRX100/12

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Idealne urządzenie na imprezę

Rozkręć doskonałą imprezę. Korzystając z dwóch obracanych podstawek dokujących urządzenia Philips NTRX100, można ładować dwa smartfony oraz odtwarzać, skreczować i miksować zapisaną w nich muzykę. Urządzenie umożliwia bezprzewodową transmisję muzyki przez Bluetooth dzięki parowaniu za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Idealne urządzenie na imprezę

  • 380 W

Funkcja obsługi dwóch urządzeń przez Bluetooth umożliwia odtwarzanie muzyki z dwóch smartfonów

Funkcja obsługi dwóch urządzeń przez Bluetooth umożliwia odtwarzanie muzyki z dwóch smartfonów

Przycisk NX Bass umożliwia natychmiastowe podbicie tonów niskich i uruchomienie efektów świetlnych

Przycisk NX Bass umożliwia natychmiastowe podbicie tonów niskich i uruchomienie efektów świetlnych

Funkcja NX Bass tymczasowo podbija tony niskie oraz zwiększa głośność muzyki w całym paśmie. Jedno wciśnięcie przycisku pozwoli Ci natychmiast poczuć na własnej skórze potężne basy, wzbogacone o nieprzeciętną moc Twojego urządzenia i emitowane efekty świetlne.

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

29/08/2016

България

България

Много добър саунд.

Ползвам продукта около 2 години. Много съм доволен от звука които изкарва. Редевно ползвам връзката прес блуутот (и от телефона и от телевизора). Единствениа недостатък е че когато пусна радиото винаги тръгва на максимална мощност. Ако някои знае как се настойва това, моля да сподели.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla NTRX100 Мини Hi-Fi система

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla NTRX100 Мини Hi-Fi система

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Przypisy

  1. Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.