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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SC6240/01
Produkcja zakończona
Dlaczego najpierw należy użyć końcówki do skóry wrażliwej?
Ile razy należy użyć urządzenia na każdym obszarze skóry?
Co należy zrobić przed rozpoczęciem?
Czy można łączyć urządzenie VisaCare z kremami złuszczającymi/peelingami lub zabiegami chemicznego złuszczania?
Czy w okresie korzystania z urządzenia VisaCare można robić sobie maseczki na twarz?
Czy urządzenie Philips VisaCare jest odpowiednie dla mojej skóry?
Czy mogę używać urządzenia VisaCare, jeśli występują u mnie pieprzyki, trądzik różowaty itp.?
Czy mogę łączyć korzystanie z urządzenia Philips VisaCare z opalaniem się?
Mam kłopoty z utrzymaniem siły ssącej w niektórych miejscach, np. na czole i policzkach
Jak długo trwa każdy zabieg?
Kiedy należy oczyścić twarz? Przed czy po użyciu urządzenia VisaCare?
Jaka jest różnica pomiędzy modelami VisaCare?
Jak pielęgnować skórę twarzy po użyciu urządzenia Philips VisaCare?
Jak działa technologia VisaCare?
Czy urządzenie VisaCare nadaje się do użytku przez mężczyzn?
Niedawno temu miałam operację plastyczną. Czy mogę korzystać urządzenia VisaCare?
Czy można równolegle korzystać z urządzenia VisaCare i zabiegów depilacji woskiem lub depilatorem?
Czy w okresie korzystania z urządzenia VisaCare mogę korzystać z zabiegów upiększających?
W jaki sposób mogę połączyć korzystanie z urządzeń VisaCare i VisaPure?
Czy można używać równolegle urządzeń VisaCare i Lumea?
Co się stanie, jeśli przerwę korzystanie z urządzenia Philips VisaCare?
Czym różni się stosowanie urządzenia VisaCare od zabiegu w salonie kosmetycznym?
Jak czyścić urządzenie VisaCare?
Po wyczyszczeniu końcówki urządzenie emituje dziwne odgłosy podczas zabiegu. Czy to normalne?
Nie uzyskuję optymalnych rezultatów podczas korzystania z urządzenia VisaCare na mokrej skórze
Po zastosowaniu urządzenia VisaCare wystąpiła u mnie reakcja skórna
Urządzenie Philips VisaCare nie ładuje się
Urządzenie VisaCare nie działa tak dobrze jak wcześniej
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