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Produkcja zakończona

VisaCareMikrodermabrazja

SC6240/01

4.8

| (185) Opinie | 97% poleca ten produkt

3 Nagrody

Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra

Dodaj skórze energii i zachowaj jej naturalny, młodzieńczy wygląd dzięki podwójnemu systemowi Air Lift i systemowi złuszczania, w jakie wyposażone jest urządzenie VisaCare. Masuje ono skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.

Poznaj wszystkie korzyści

z systemem do mikrodermabrazji Philips VisaCare

Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra

  • Zabiegi resurfacingu

  • z końcówkami do skóry wrażliwej i norm.

Młodziej wyglądająca skóra

Urządzenie do mikrodermabrazji Philips VisaCare stymuluje proces odnowy skóry (resurfacing), sprawiając, że staje się ona gładsza, bardziej jędrna i promienna.

Skóra staje się gładsza, bardziej promienna i jędrna w ciągu 4–6 tygodni

Skóra staje się gładsza, bardziej promienna i jędrna w ciągu 4–6 tygodni

93% kobiet, które przetestowały produkt, od razu zauważyło większą gładkość skóry, a 84% przyznaje, że skóra jest bardziej promienna. Również 84% zauważyło, że skóra wygląda zdrowiej*.

System DualAction Air Lift i system złuszczania

System DualAction Air Lift i system złuszczania

Masuje skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

185

Opinie

97%

poleca ten produkt

27/12/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Spełnia swoją rolę

Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie

Zalety

urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry

Wady

bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data użycia 2020-12-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data użycia 2020-12-27

25/04/2020

Polska

Polska

faktycznie działa

Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.

Zalety

skuteczny, poręczny

Wady

niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data użycia 2019-03-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data użycia 2019-03-25

10/03/2020

Polska

Polska

super jak na coś co można użyć w domu!

Moim zdanie fajny, ciekawy i cena niewygórowana.. Polecam. Dobrze oczyszcza.

Zalety

użytkowanie w domu

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data użycia 2019-11-10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry

Data użycia 2019-11-10

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Wyniki niezależnego testu przeprowadzonego na 75 kobietach przez 4 tygodnie zabiegów, Wielka Brytania, 2014 r.