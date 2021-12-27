Urządzenia używam od około 2,5 miesiąca, mam cerę mieszaną/tłustą, zanieczyszczoną. Od około 3 lat walczę z niedoskonałościami jakie zgotowała mi woda kranowa ;) Zabieg wykonuję średnio 2x w tygodniu i "jeżdżę" w jednym miejscu dwukrotnie, przestrzegam przed tym, aby nie przesadzić, bo skóra potrafi się wtedy nieźle łuszczyć, a nie o to chodzi. Przez pierwszy 2-3 tyg używałam końcówki sensitive, od tej pory normal i chyba troszkę za szybko to zrobiłam, bo ta normal jest dosyć mocna. Po tym czasie mogę stwierdzić, że to urządzenie zrobiło u mnie CUDA :) Oczywiście w połączeniu z kosmetykami. Moja skóra jest jakieś 200% gładsza, a zaskórniki pojawiają się co raz rzadziej!! Niestety o zmarszczkach się nie wypowiem, bo mam bardzo nieliczne i w sumie na nich się nie skupiałam. Zaczęłam też od około miesiąca stosować zabieg na szyję, bo tam mam linie/zagięcia, które mam nadzieję, że się spłycą :) Z szyją należy być bardzo delikatnym, bo raz zrobiłam sobie przez przypadek 'malinkę', a wcale długo nie trzymałam :) Jeśli macie zaskórniki otwarte czy jakieś ranki to radzę je omijać, aby nie roznosić bakterii po skórze. POLECAM WSZYSTKIM, KTÓRYCH NA NIĄ STAĆ!