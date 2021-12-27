Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra
Dodaj skórze energii i zachowaj jej naturalny, młodzieńczy wygląd dzięki podwójnemu systemowi Air Lift i systemowi złuszczania, w jakie wyposażone jest urządzenie VisaCare. Masuje ono skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.
Zabiegi resurfacingu
z końcówkami do skóry wrażliwej i norm.
Urządzenie do mikrodermabrazji Philips VisaCare stymuluje proces odnowy skóry (resurfacing), sprawiając, że staje się ona gładsza, bardziej jędrna i promienna.
93% kobiet, które przetestowały produkt, od razu zauważyło większą gładkość skóry, a 84% przyznaje, że skóra jest bardziej promienna. Również 84% zauważyło, że skóra wygląda zdrowiej*.
Masuje skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy komórek.
Nagrody
4.8
z 5
185
Opinie
97%
poleca ten produkt
Wrocek
27/12/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Spełnia swoją rolę
Bardzo dobre urządzenie, po zabiegu skóra staje się ożywiona, promienna i gładsza, niestety akcesoria wymienne są bardzo drogie
Zalety
urządzenie mobilne, poprawia jakość skóry
Wady
bardzo drogie akcesoria, które należy wymieniać co jakiś czas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data użycia 2020-12-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data użycia 2020-12-27
Lipka1
25/04/2020
Polska
faktycznie działa
Praktycznie takie samo działanie jak w salonie piękności. Stosuję regularnie. Pozbyłam się przebarwień, szorstkich miejsc na skórze twarzy... Jeden minus, ale konkretny: brak możliwości dokupienia nasadek.
Zalety
skuteczny, poręczny
Wady
niedostępne w sklepach "wymienne" nasadki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data użycia 2019-03-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data użycia 2019-03-25
10/03/2020
Polska
super jak na coś co można użyć w domu!
Moim zdanie fajny, ciekawy i cena niewygórowana.. Polecam. Dobrze oczyszcza.
Zalety
użytkowanie w domu
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data użycia 2019-11-10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaCare Prestige SC6250/01 Rozwiązanie do odmładzania skóry
Data użycia 2019-11-10
Wyniki niezależnego testu przeprowadzonego na 75 kobietach przez 4 tygodnie zabiegów, Wielka Brytania, 2014 r.