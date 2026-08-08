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Nowość

Philips Avent Single Electric Breast PumpLaktator Natural Care do noszenia bez użycia rąk

SCF494/11

5

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Uwolnij ręce. Uwolnij swój czas.

Twoje dziecko i czas są cenne. Zapewnij sobie swobodę ruchów dzięki laktatorowi Philips Avent Natural Care, który można nosić bez użycia rąk. Zaprojektowany, aby naśladować rytm picia dziecka, zapewnia wydajność klasy szpitalną w dyskretnej konstrukcji zapobiegającej rozlewaniu

Poznaj wszystkie korzyści
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka rekomendowana przez mamy na całym świecie1

Naśladuje rytm picia dziecka

Uwolnij ręce. Uwolnij swój czas.

  • Laktator klasy szpitalnej naśladujący rytm picia dziecka

  • Przezroczyste pojemniki z wewnętrznym podświetleniem

  • Dzięki niewielkiej liczbie elementów czyszczenie i składanie jest bardzo proste

  • Dopasowany do 99% wszystkich mam

  • Wyjątkowa osłonka SkinSense

Swoboda korzystania z laktatora w dowolnym miejscu

Swoboda korzystania z laktatora w dowolnym miejscu

Laktator samonośny Philips Avent Natural Care zapewnia wydajności klasy szpitalnej przy zachowaniu lekkiej konstrukcji, która wygodnie mieści się w staniku, kiedy pracujesz, poruszasz się lub odpoczywasz.

Trwałość klasy szpitalnej, do noszenia

Trwałość klasy szpitalnej, do noszenia

W przeciwieństwie do innych laktatorów do noszenia, w przypadku naszego urządzenia nie musisz wybierać między swobodą a wydajnością. Nasz silnik ma trwałość klasy szpitalnej i przypomina bardziej tradycyjny laktator — a dodatkowo możesz go na sobie nosić. Akumulatory ułatwiają dyskretne odciąganie pokarmu w dowolnym miejscu.

Skuteczne odciąganie pokarmu* w rytmie dziecka

Skuteczne odciąganie pokarmu* w rytmie dziecka

Laktator samonośny Philips Avent Natural Care naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, dzięki czemu jest do dwa razy szybsza niż większość innych urządzeń tego typu**. W końcu dzieci wiedzą najlepiej, jak ssać mleko z piersi mamy! Dlatego zaprojektowaliśmy go z myślą o wsparciu, aby uzyskać najlepszą wydajność odciągania pokarmu, a jednocześnie pomóc Ci zaoszczędzić cenny czas.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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Przypisy

  1. Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r. 

  1. Wydajność zależy od parametrów technicznych produktu.

  2. Odnosi się do częstotliwości ssania laktatora.