Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Nowość
Uwolnij ręce. Uwolnij swój czas.
Twoje dziecko i czas są cenne. Zapewnij sobie swobodę ruchów dzięki laktatorowi Philips Avent Natural Care, który można nosić bez użycia rąk. Zaprojektowany, aby naśladować rytm picia dziecka, zapewnia wydajność klasy szpitalną w dyskretnej konstrukcji zapobiegającej rozlewaniu
Laktator klasy szpitalnej naśladujący rytm picia dziecka
Przezroczyste pojemniki z wewnętrznym podświetleniem
Dzięki niewielkiej liczbie elementów czyszczenie i składanie jest bardzo proste
Dopasowany do 99% wszystkich mam
Wyjątkowa osłonka SkinSense
Laktator samonośny Philips Avent Natural Care zapewnia wydajności klasy szpitalnej przy zachowaniu lekkiej konstrukcji, która wygodnie mieści się w staniku, kiedy pracujesz, poruszasz się lub odpoczywasz.
W przeciwieństwie do innych laktatorów do noszenia, w przypadku naszego urządzenia nie musisz wybierać między swobodą a wydajnością. Nasz silnik ma trwałość klasy szpitalnej i przypomina bardziej tradycyjny laktator — a dodatkowo możesz go na sobie nosić. Akumulatory ułatwiają dyskretne odciąganie pokarmu w dowolnym miejscu.
Laktator samonośny Philips Avent Natural Care naśladuje naturalny rytm ssania dziecka, dzięki czemu jest do dwa razy szybsza niż większość innych urządzeń tego typu**. W końcu dzieci wiedzą najlepiej, jak ssać mleko z piersi mamy! Dlatego zaprojektowaliśmy go z myślą o wsparciu, aby uzyskać najlepszą wydajność odciągania pokarmu, a jednocześnie pomóc Ci zaoszczędzić cenny czas.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Część promocji
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Część promocji
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Część promocji
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Na podstawie globalnego badania on-line wśród 15.729 użytkowników produktów dla mamy i dziecka w 2023 r.
Wydajność zależy od parametrów technicznych produktu.
Odnosi się do częstotliwości ssania laktatora.