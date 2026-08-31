5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Laktatory i produkty do pielęgnacji
Wszystkie serie
Philips Avent Single Electric Breast Pump Laktator Natural Care do noszenia bez użycia rąk
Nowość
Obsługa klienta
SCF494/11
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (2)
Other Questions (1)
Kiedy należy kupić laktator?
Jak długo należy odciągać pokarm? Kiedy należy zakończyć odciąganie?
Natural Care HandsfreeWearableNakładka na pierś (27 mm)
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 15 mm
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 17 mm
Natural Care HandsfreeWearablWkładka 19 mm
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 21 mm
Natural Care HandsfreeWearableWkładka 24 mm
Natural Care Handsfree WearablMembrana
Natural Care Handsfree WearabZawór
Natural Care Handsfree WearablKubek do zbierania mleka
Natural Care Handsfree WearablPokrywka chroniąca przed kurzem
Natural Care HandsfreeWearablePrzewód USB
Hands-freePrzewód USB typu C, zasilacz
Hands-freePrzewód USB
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!