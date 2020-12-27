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Produkcja zakończona
SHC8535/10
Bezprzewodowa swoboda, czysty dźwięk
Swoboda podczas słuchania muzyki w domu. Dzięki odtwarzaniu dźwięku Hi-Fi te słuchawki stereofoniczne Philips SHC8535/10 stanowią rozwiązanie zapewniające najwyższą wygodę.
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.
4.0
z 5
10
Opinie
80%
poleca ten produkt
Kokoška
27/12/2020
Česká republika
Bezproblémové připojení
Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Data użycia 2018-12-27
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Data użycia 2018-12-27
bradan
27/02/2019
Česká republika
Veliká spokojenost
Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones
arneubauer
07/01/2016
Česká republika
Jsou pohodlná,skvělý zvuk.
Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones