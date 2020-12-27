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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SHC8535/10

4

| (10) Opinie | 80% poleca ten produkt

Bezprzewodowa swoboda, czysty dźwięk

Swoboda podczas słuchania muzyki w domu. Dzięki odtwarzaniu dźwięku Hi-Fi te słuchawki stereofoniczne Philips SHC8535/10 stanowią rozwiązanie zapewniające najwyższą wygodę.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowa swoboda, czysty dźwięk

  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

  • Miękkie poduszki

Wygodne automatyczne strojenie gwarantuje najlepszy odbiór

3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

Formowane miękkie nauszniki zapewniają wygodne dopasowanie

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

10

Opinie

80%

poleca ten produkt

1

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Bezproblémové připojení

Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Data użycia 2018-12-27

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Data użycia 2018-12-27

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones

07/01/2016

Česká republika

Česká republika

Jsou pohodlná,skvělý zvuk.

Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie