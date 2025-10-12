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SHP9500CY/00
The Freddie
Są Twoim najlepszym przyjacielem! Daj muzyce, którą kochasz, dźwięk, na jaki zasługuje, dzięki tym klasycznie wyglądającym, przewodowym słuchawkom z otwartym tyłem. Zbudowane z myślą o słuchaniu w domu, oferują audiofilskie strojenie, styl retro i nowoczesny komfort.
Design w stylu retro, wspaniały dźwięk
Przewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji
Kątowe przetworniki 50 mm
Wygodne podczas długiego słuchania
Skórzane spodnie, najlepsza koszula i słuchawki nauszne w stylu retro z lat 70-tych! Niezależnie od tego, czy słuchasz winyli z dawnych lat, czy streamujesz najnowszy singiel, nadszedł czas, aby się zrelaksować i wczuć w ciepłe, autentyczne brzmienie.
Otwarta konstrukcja pozwala poczuć duszę muzyki. Żadna obudowa nie zatrzymuje dźwięku, dzięki czemu możesz cieszyć się wciągającym, przestrzennym brzmieniem, które oddziela głosy i instrumenty, abyś mógł w pełni cieszyć się każdą nutą. To tak, jakbyś był w studiu ze swoim ulubionym zespołem.
Przetworniki neodymowe zostały zaprojektowane tak, aby przechylać się pod kątem 15 stopni, dopasowując się do naturalnej geometrii ucha, dzięki czemu słyszysz każdą częstotliwość z optymalną dokładnością. Otrzymujesz lśniące wysokie tony, kontrolowane niskie i średnie, które są soczyste i naturalne. Idealne do każdego rodzaju muzyki.
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