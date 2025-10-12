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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroSłuchawki douszne do zastosowań wewnętrznych

SHP9500CY/00

The Freddie

Są Twoim najlepszym przyjacielem! Daj muzyce, którą kochasz, dźwięk, na jaki zasługuje, dzięki tym klasycznie wyglądającym, przewodowym słuchawkom z otwartym tyłem. Zbudowane z myślą o słuchaniu w domu, oferują audiofilskie strojenie, styl retro i nowoczesny komfort.

Poznaj wszystkie korzyści

The Freddie

  • Design w stylu retro, wspaniały dźwięk

  • Przewodowe słuchawki o otwartej konstrukcji

  • Kątowe przetworniki 50 mm

  • Wygodne podczas długiego słuchania

Wygląd z przeszłości, dźwięk z teraźniejszości

Wygląd z przeszłości, dźwięk z teraźniejszości

Skórzane spodnie, najlepsza koszula i słuchawki nauszne w stylu retro z lat 70-tych! Niezależnie od tego, czy słuchasz winyli z dawnych lat, czy streamujesz najnowszy singiel, nadszedł czas, aby się zrelaksować i wczuć w ciepłe, autentyczne brzmienie.

Otwarte słuchawki nauszne. Bądź bliżej swojej muzyki

Otwarte słuchawki nauszne. Bądź bliżej swojej muzyki

Otwarta konstrukcja pozwala poczuć duszę muzyki. Żadna obudowa nie zatrzymuje dźwięku, dzięki czemu możesz cieszyć się wciągającym, przestrzennym brzmieniem, które oddziela głosy i instrumenty, abyś mógł w pełni cieszyć się każdą nutą. To tak, jakbyś był w studiu ze swoim ulubionym zespołem.

Kątowe przetworniki neodymowe 50 mm. Autentyczny dźwięk hi-fi

Kątowe przetworniki neodymowe 50 mm. Autentyczny dźwięk hi-fi

Przetworniki neodymowe zostały zaprojektowane tak, aby przechylać się pod kątem 15 stopni, dopasowując się do naturalnej geometrii ucha, dzięki czemu słyszysz każdą częstotliwość z optymalną dokładnością. Otrzymujesz lśniące wysokie tony, kontrolowane niskie i średnie, które są soczyste i naturalne. Idealne do każdego rodzaju muzyki.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie