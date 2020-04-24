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Produkcja zakończona
SHQ1405BL/00
PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE
Sportowe słuchawki Philips Actionfit RunWild pomogą Ci osiągać coraz lepsze wyniki. Przetworniki o dużej mocy zapewniają głębokie basy, dzięki którym Twoje ciało będzie cały czas w ruchu. Lekkie jak piórko, wodoodporne, z możliwością dopasowania.
Doskonałe do użytku na zewnątrz
Odporne na pot i wodę
Douszne
Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w słuchawkach, które nie izolują od świata. Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata zewnętrznego.
Dzięki zaczepowi przewód nie przeszkadza w intensywnym treningu.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Zalety
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Data użycia 2019-03-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Data użycia 2019-03-23
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Zalety
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Wady
Ništa
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Data użycia 2019-11-24
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Data użycia 2019-11-24
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Zalety
cena , jakosc
Wady
kabel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
nakładki można myć; mikrofon nie nadaje się do mycia