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Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z mikrofonem

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE

Sportowe słuchawki Philips Actionfit RunWild pomogą Ci osiągać coraz lepsze wyniki. Przetworniki o dużej mocy zapewniają głębokie basy, dzięki którym Twoje ciało będzie cały czas w ruchu. Lekkie jak piórko, wodoodporne, z możliwością dopasowania.

Poznaj wszystkie korzyści

Sportowe słuchawki douszne z możliwością dopasowania

PRZEKRACZAJ SWOJE GRANICE

  • Doskonałe do użytku na zewnątrz

  • Odporne na pot i wodę

  • Douszne

Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i zachować bezpieczeństwo

Otwarta konstrukcja akustyczna wpuszcza dźwięk do środka, pozwalając słyszeć otoczenie i zachować bezpieczeństwo

Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem w słuchawkach, które nie izolują od świata. Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć dźwięki z otoczenia, dzięki czemu będziesz wiedzieć, co dzieje się wokół, i zachowasz bezpieczeństwo podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Otwarta konstrukcja akustyczna pozwala słyszeć otoczenie

Słuchawki ActionFit nie blokują dźwięków otoczenia, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas ćwiczeń na świeżym powietrzu. Otwarta platforma akustyczna zapewnia dźwięk wysokiej jakości, ale nie odcina Cię od świata zewnętrznego.

Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

Zaczep na przewód zapobiega jego plątaniu się podczas treningu

Dzięki zaczepowi przewód nie przeszkadza w intensywnym treningu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Zalety

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Data użycia 2019-03-23

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Data użycia 2019-03-23

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Zalety

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Wady

Ništa

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Data użycia 2019-11-24

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Data użycia 2019-11-24

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Zalety

cena , jakosc

Wady

kabel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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Przypisy

  1. nakładki można myć; mikrofon nie nadaje się do mycia