ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu

Produkcja zakończona

ActionFitSportowe słuchawki z zaczepem na ucho

SHQ3200PP/10

1

| (1) Opinia

Odpowiednie do uprawiania sportu

Dzięki opatentowanemu zaczepowi na ucho lekkie i odporne na pot słuchawki SHQ3200 pozwalają skupić się na treningu. Pamiętasz o ich obecności tylko dzięki niesamowitemu dźwiękowi, który motywuje Cię do wysiłku.

Poznaj wszystkie korzyści

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia właściwe dopasowanie

Odpowiednie do uprawiania sportu

  • ActionFit

  • Zaczep na ucho

  • Fioletowy

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia właściwe dopasowanie

Opatentowany regulowany zaczep na ucho zapewnia właściwe dopasowanie

Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho, słuchawki ActionFit zapewniają najlepsze dopasowanie — pewne i wygodne. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.

Zaczep na kabel i pokrowiec ochronny zapewniają łatwość użytkowania i przechowywania

Dla słuchawek ActionFit dostępny jest zaczep oraz pokrowiec, które ułatwiają zarządzanie przewodami oraz bezpieczne przechowywanie. Skorzystaj z zaczepu i zapomnij o walce z plączącymi się przewodami podczas treningu. Wkładając słuchawki do porowatego pokrowca, unikniesz ich zapocenia!

Doskonały dźwięk generowany przez 9-milimetrowe przetworniki

Doskonały dźwięk generowany przez 9-milimetrowe przetworniki

Słuchawki ActionFit są wyposażone w precyzyjnie dostrojone 9-milimetrowe przetworniki zaprojektowane z myślą o generowaniu doskonałego dźwięku — tak nieskazitelnego i mocnego, że z łatwością skupisz całą uwagę na treningu, czerpiąc maksymalną przyjemność z muzyki i wykonywanych ćwiczeń.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

24/10/2014

Polska

Polska

Nie polecam

Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie