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Produkcja zakończona
SHQ3200PP/10
Odpowiednie do uprawiania sportu
Dzięki opatentowanemu zaczepowi na ucho lekkie i odporne na pot słuchawki SHQ3200 pozwalają skupić się na treningu. Pamiętasz o ich obecności tylko dzięki niesamowitemu dźwiękowi, który motywuje Cię do wysiłku.
ActionFit
Zaczep na ucho
Fioletowy
Dzięki opatentowanemu regulowanemu zaczepowi na ucho, słuchawki ActionFit zapewniają najlepsze dopasowanie — pewne i wygodne. Wystarczy założyć na ucho zaczep słuchawki i przesunąć go w górę lub w dół, aby dopasować słuchawkę do ucha. Po wykonaniu tych czynności nie będzie Ci straszny żaden trening ani nierówny teren — słuchawki pozostaną na swoim miejscu niezależnie od okoliczności.
Dla słuchawek ActionFit dostępny jest zaczep oraz pokrowiec, które ułatwiają zarządzanie przewodami oraz bezpieczne przechowywanie. Skorzystaj z zaczepu i zapomnij o walce z plączącymi się przewodami podczas treningu. Wkładając słuchawki do porowatego pokrowca, unikniesz ich zapocenia!
Słuchawki ActionFit są wyposażone w precyzyjnie dostrojone 9-milimetrowe przetworniki zaprojektowane z myślą o generowaniu doskonałego dźwięku — tak nieskazitelnego i mocnego, że z łatwością skupisz całą uwagę na treningu, czerpiąc maksymalną przyjemność z muzyki i wykonywanych ćwiczeń.
1.0
z 5
1
Opinia
Siwyskoczek
24/10/2014
Polska
Nie polecam
Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones
Przegląd ten został wykonany dla ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones