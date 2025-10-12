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Produkcja zakończona
SWA4527S/10
Dźwięk wysokiej jakości
Ten przewód zapewnia niezawodne połączenie audio między elementami zestawu. Łączy zestaw audio z odbiornikiem lub głośnikami zewnętrznymi.
1,5 m
3,5 mm (męski) – 2 x RCA (męski)
Wysokiej jakości złącza zmniejszające tłumienie sygnału.
Ten niewyślizgujący się, ergonomiczny uchwyt ułatwia i zwiększa wygodę łączenia ze sobą elementów zestawu.
Wtyki formowane zapewniają niezawodność połączeń między elementami zestawu oraz zwiększają ich trwałość.