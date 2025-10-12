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TAA6219BK/00
Światło, moc, działanie
Wspaniały dźwięk, który pobudzi Cię do działania, zasilanie energią słoneczną, które nie pozwoli Ci się nudzić! Dzięki technologii solarnej Powerfoyle™ te bezprzewodowe słuchawki douszne ładują się w świetle, a bateria może wytrzymać 80 godzin pracy w ciemniejszych miejscach.
Technologia solarna Powerfoyle™
Samoładujące się słuchawki
80-godzinna rezerwa baterii
Poduszki nauszne nadające się do mycia
Od światła słonecznego do światła elektrycznego — te słuchawki ładują się zawsze, gdy są wystawione na działanie światła! Materiał Powerfoyle™ z ogniwami słonecznymi w pałąku pozyskuje energię ze słońca — a nawet ze światła elektrycznego — aby utrzymać baterię w stanie naładowania. W pełni naładowana bateria zapewnia do 80 godzin odtwarzania, dzięki czemu działają nawet przy słabym oświetleniu.
Biegaj, spaceruj, jeździj na rolkach! Wygodny pałąk nie zsuwa się podczas ruchu, a miękkie, oddychające poduszki nauszne są wypełnione żelem chłodzącym. Osłony poduszek można zdjąć w celu łatwego czyszczenia, dzięki czemu zawsze będziesz w stanie przywrócić im świeżość.
Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom i dobrej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy, aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones, aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich po cichu.
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