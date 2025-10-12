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  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
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  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie
  • Światło, moc, działanie

6000 seriesSłuchawki nauszne zasilane energią słoneczną

TAA6219BK/00

1 Nagroda

Światło, moc, działanie

Wspaniały dźwięk, który pobudzi Cię do działania, zasilanie energią słoneczną, które nie pozwoli Ci się nudzić! Dzięki technologii solarnej Powerfoyle™ te bezprzewodowe słuchawki douszne ładują się w świetle, a bateria może wytrzymać 80 godzin pracy w ciemniejszych miejscach.

Poznaj wszystkie korzyści

Światło, moc, działanie

  • Technologia solarna Powerfoyle™

  • Samoładujące się słuchawki

  • 80-godzinna rezerwa baterii

  • Poduszki nauszne nadające się do mycia

Powerfoyle™ firmy Exeger. Więcej światła, więcej mocy

Powerfoyle™ firmy Exeger. Więcej światła, więcej mocy

Od światła słonecznego do światła elektrycznego — te słuchawki ładują się zawsze, gdy są wystawione na działanie światła! Materiał Powerfoyle™ z ogniwami słonecznymi w pałąku pozyskuje energię ze słońca — a nawet ze światła elektrycznego — aby utrzymać baterię w stanie naładowania. W pełni naładowana bateria zapewnia do 80 godzin odtwarzania, dzięki czemu działają nawet przy słabym oświetleniu.

Dobrze dopasowane i wygodne słuchawki nauszne dla osób prowadzących aktywny tryb życia

Dobrze dopasowane i wygodne słuchawki nauszne dla osób prowadzących aktywny tryb życia

Biegaj, spaceruj, jeździj na rolkach! Wygodny pałąk nie zsuwa się podczas ruchu, a miękkie, oddychające poduszki nauszne są wypełnione żelem chłodzącym. Osłony poduszek można zdjąć w celu łatwego czyszczenia, dzięki czemu zawsze będziesz w stanie przywrócić im świeżość.

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom i dobrej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy, aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones, aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich po cichu.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie