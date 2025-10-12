Powerfoyle™ firmy Exeger. Więcej światła, więcej mocy

Od światła słonecznego do światła elektrycznego — te słuchawki ładują się zawsze, gdy są wystawione na działanie światła! Materiał Powerfoyle™ z ogniwami słonecznymi w pałąku pozyskuje energię ze słońca — a nawet ze światła elektrycznego — aby utrzymać baterię w stanie naładowania. W pełni naładowana bateria zapewnia do 80 godzin odtwarzania, dzięki czemu działają nawet przy słabym oświetleniu.