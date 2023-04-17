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Produkcja zakończona
TAB8805/10
Potężny, kinowy dźwięk
Uprzyjemnij sobie filmowy wieczór dzięki temu potężnego głośnikowi soundbar z bezprzewodowym subwooferem. Wciągający dźwięk 3D Dolby Atmos przenosi Cię w sam środek akcji. Zgodność z technologią Play-Fi pozwala uzyskać prawdziwy dźwięk przestrzenny.
Maks. 400W. Subwoofer bezprzewodowy
Dolby Atmos®
Kompatybilny z DTS Play-Fi
Współpracuje z asystentami głosowymi
Ten głośnik soundbar zapewnia 300W bogatego dźwięku we wszystkich filmach i utworach. Kanały 3.1 wypełniają każde pomieszczenie czarującymi ścieżkami dźwiękowymi, potężnymi efektami i wyraźnymi dialogami. Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że każdy wybuch i każdy rytm są bardziej wyraziste.
Podgrzej atmosferę niezależnie od tego, co oglądasz. Ten zgodny z systemem Dolby Atmos soundbar odtwarza głębię i wysokość, tworząc wirtualny, trójwymiarowy dźwięk przestrzenny, który rozchodzi się w górze i wokół.
Kompatybilność z Easy Play-Fi powoduje, że ten głośnik soundbar będzie najważniejszym elementem układu do wielu pomieszczeń. Można zsynchronizować głośniki kompatybilne z Play-Fi, aby odtwarzać dźwięk w wielu pomieszczeniach, a nawet utworzyć prawdziwy zestaw dźwięku przestrzennego ‒ wszystko to za pośrednictwem aplikacji Philips Sound lub Play-Fi.
4.2
z 5
17
Opinie
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2022-03-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2022-03-17
Rafix1511
28/04/2022
Polska
Wart Uwagi
Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim
Zalety
Dźwięk bass elegancki
Wady
Oprogramowanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2021-03-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2021-03-28
Joanna159*
07/03/2021
Polska
Rewelacja
Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.
Zalety
jakość dźwięku, wygląd
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2021-02-07
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data użycia 2021-02-07