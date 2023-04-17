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  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
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  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu

Produkcja zakończona

Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

TAB8805/10

4.2

| (17) Opinie

Potężny, kinowy dźwięk

Uprzyjemnij sobie filmowy wieczór dzięki temu potężnego głośnikowi soundbar z bezprzewodowym subwooferem. Wciągający dźwięk 3D Dolby Atmos przenosi Cię w sam środek akcji. Zgodność z technologią Play-Fi pozwala uzyskać prawdziwy dźwięk przestrzenny.

Poznaj wszystkie korzyści

Potężny, kinowy dźwięk

  • Maks. 400W. Subwoofer bezprzewodowy

  • Dolby Atmos®

  • Kompatybilny z DTS Play-Fi

  • Współpracuje z asystentami głosowymi

Inteligentny głośnik soundbar. Kinowa moc

Inteligentny głośnik soundbar. Kinowa moc

Ten głośnik soundbar zapewnia 300W bogatego dźwięku we wszystkich filmach i utworach. Kanały 3.1 wypełniają każde pomieszczenie czarującymi ścieżkami dźwiękowymi, potężnymi efektami i wyraźnymi dialogami. Bezprzewodowy subwoofer sprawia, że każdy wybuch i każdy rytm są bardziej wyraziste.

Dolby Atmos. Jeszcze większe emocje

Dolby Atmos. Jeszcze większe emocje

Podgrzej atmosferę niezależnie od tego, co oglądasz. Ten zgodny z systemem Dolby Atmos soundbar odtwarza głębię i wysokość, tworząc wirtualny, trójwymiarowy dźwięk przestrzenny, który rozchodzi się w górze i wokół.

Play-Fi. Od dźwięku wielu pomieszczeń do dźwięku przestrzennego

Play-Fi. Od dźwięku wielu pomieszczeń do dźwięku przestrzennego

Kompatybilność z Easy Play-Fi powoduje, że ten głośnik soundbar będzie najważniejszym elementem układu do wielu pomieszczeń. Można zsynchronizować głośniki kompatybilne z Play-Fi, aby odtwarzać dźwięk w wielu pomieszczeniach, a nawet utworzyć prawdziwy zestaw dźwięku przestrzennego ‒ wszystko to za pośrednictwem aplikacji Philips Sound lub Play-Fi.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

17

Opinie

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2022-03-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2022-03-17

28/04/2022

Polska

Polska

Wart Uwagi

Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim

Zalety

Dźwięk bass elegancki

Wady

Oprogramowanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2021-03-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2021-03-28

07/03/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Długo zastanawialiśmy się nad zakupem soundbara. Braliśmy pod uwagę kilka modeli różnych producentów. Ostatecznie wybór padł na Philipsa. I był to strzał w 10! Dźwięk jest po prostu rewelacyjny. Dzięki Dolby Atmos mamy w domu własne kino. Mam nadzieję, że sąsiedzi będą wyrozumiali ;). Cały zestaw ładnie się prezentuje. Łatwo się go też podłącza. Naprawdę udany zakup. Polecam każdemu.

Zalety

jakość dźwięku, wygląd

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2021-02-07

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data użycia 2021-02-07

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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