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TAK2000CT/00
Dostępne warianty
Superbezpieczne, superzabawne!
Niech dzieciaki dają czadu z tymi kolorowymi słuchawkami przewodowymi! Są lekkie, wytrzymałe i mają ograniczoną głośność, aby zapewnić bezpieczne słuchanie. Wpadli znajomi? Funkcja udostępniania dźwięku pozwala dzieciom połączyć szeregowo swoje słuchawki ze słuchawkami kolegi lub koleżanki, aby mogły słuchać razem.
Przewodowe słuchawki nauszne
Głośność ograniczona do 85 dB
Możliwość personalizacji. Udostępnianie dźwięku
Wytrzymałe i składane
Te słuchawki zaprojektowano specjalnie z myślą o bezpieczeństwie młodych uszu, dlatego ich głośność ograniczono do 85 dB*. Muzyka, kreskówki, filmy, filmy edukacyjne: niezależnie od tego, co je interesuje, możesz mieć pewność, że nie będą słuchać zbyt głośno.
Mniejsze muszle z miękkimi poduszkami sprawiają, że te lekkie słuchawki są wygodne dla dzieci. Wyściełany pałąk można również łatwo regulować, aby uzyskać idealne dopasowanie, a umieszczone z tyłu kropki pomagają dzieciom rozpoznać, jak prawidłowo założyć słuchawki.
Wielokolorowa konstrukcja sprawia, że słuchawki wyróżniają się w najlepszy możliwy sposób — a dzieci mogą je spersonalizować za pomocą własnych dzieł sztuki! Wystarczy unieść przezroczyste okienko muszli słuchawki, włożyć rysunek lub obrazek, a następnie zatrzasnąć okienko.
4.8
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2024-08-14
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Zalety
wyglad, dzwiek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-12
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Zalety
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Date of Use 2025-08-11
Głośność ograniczona do 85 dB zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.