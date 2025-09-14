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  • Superbezpieczne, superzabawne!

Dziecięce słuchawki nauszne

TAK2000CT/00

4.8

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Blue
Blue
Fioletowy magenta
Fioletowy magenta
Pink
Pink
Turkusowy
Turkusowy

Superbezpieczne, superzabawne!

Niech dzieciaki dają czadu z tymi kolorowymi słuchawkami przewodowymi! Są lekkie, wytrzymałe i mają ograniczoną głośność, aby zapewnić bezpieczne słuchanie. Wpadli znajomi? Funkcja udostępniania dźwięku pozwala dzieciom połączyć szeregowo swoje słuchawki ze słuchawkami kolegi lub koleżanki, aby mogły słuchać razem.

Poznaj wszystkie korzyści

Superbezpieczne, superzabawne!

  • Przewodowe słuchawki nauszne

  • Głośność ograniczona do 85 dB

  • Możliwość personalizacji. Udostępnianie dźwięku

  • Wytrzymałe i składane

Zawsze bezpieczne, zawsze pełne zabawy. Głośność ograniczona do 85 dB*

Zawsze bezpieczne, zawsze pełne zabawy. Głośność ograniczona do 85 dB*

Te słuchawki zaprojektowano specjalnie z myślą o bezpieczeństwie młodych uszu, dlatego ich głośność ograniczono do 85 dB*. Muzyka, kreskówki, filmy, filmy edukacyjne: niezależnie od tego, co je interesuje, możesz mieć pewność, że nie będą słuchać zbyt głośno.

Komfort dla dzieci i łatwa obsługa

Komfort dla dzieci i łatwa obsługa

Mniejsze muszle z miękkimi poduszkami sprawiają, że te lekkie słuchawki są wygodne dla dzieci. Wyściełany pałąk można również łatwo regulować, aby uzyskać idealne dopasowanie, a umieszczone z tyłu kropki pomagają dzieciom rozpoznać, jak prawidłowo założyć słuchawki.

Kolorowa konstrukcja z personalizowanymi muszlami słuchawek

Kolorowa konstrukcja z personalizowanymi muszlami słuchawek

Wielokolorowa konstrukcja sprawia, że słuchawki wyróżniają się w najlepszy możliwy sposób — a dzieci mogą je spersonalizować za pomocą własnych dzieł sztuki! Wystarczy unieść przezroczyste okienko muszli słuchawki, włożyć rysunek lub obrazek, a następnie zatrzasnąć okienko.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

14/09/2025

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2024-08-14

12/09/2025

Polska

Polska

Jestem na tak !

Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.

Zalety

wyglad, dzwiek

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-12

12/09/2025

Polska

Polska

Warto kupić

Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .

Zalety

Super cena i jakość dźwięku wygoda

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci

Date of Use 2025-08-11

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Przypisy

  1. Głośność ograniczona do 85 dB zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.