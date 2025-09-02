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TAK4200MP/00
Dostępne warianty
Bezpieczne, ciekawe i idealne w podróży
Dzięki kolorowym diodom LED na nausznikach i ciekawej funkcji bezprzewodowego udostępniania dźwięku dzieci pokochają te słuchawki. Ich głośność jest ograniczona z myślą o młodych uszach, a specjalny tryb podróżny umożliwia dzieciom bezpieczne słuchanie także w głośniejszym otoczeniu.
Bezprzewodowe słuchawki nauszne
Głośność ograniczona do 85 dB
Podświetlenie LED. Udostępnianie dźwięku
Wytrzymałe i składane
Te słuchawki zaprojektowano specjalnie z myślą o wyjątkowym bezpieczeństwie młodego słuchu. Głośność ograniczono do 75 dB podczas słuchania w domu lub nauki. W głośniejszym otoczeniu poza domem rodzice mogą za pomocą aplikacji Philips Headphones ustawić limit głośności 85 dB w trybie podróży.*
Duże, okrągłe przyciski kontrolne na spodzie nauszników ułatwiają dzieciom korzystanie ze słuchawek, a mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami zapewniają wygodę noszenia. Wyściełany pałąk można łatwo wyregulować, aby idealnie pasował, a umieszczone z tyłu kropki pomagają dzieciom rozpoznać, jak prawidłowo założyć słuchawki.
Kolorowe diody LED w nausznikach w połączeniu z wielobarwną konstrukcją sprawiają, że te słuchawki wyróżniają się w najlepszy możliwy sposób. Diody LED można ustawić tak, aby świeciły w różnych kolorach — idealne rozwiązanie dla dzieci, które chcą wyrazić własny styl.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Nagrody
4.0
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
andzis
02/09/2025
Polska
Słuchawki
Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super
Zalety
dzwiek i design
Wady
nie ma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2025-08-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2025-08-02
D3x69
21/08/2025
Polska
Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki
Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie
Zalety
Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2025-07-21
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2025-07-21
HannaKruk
15/08/2025
Polska
Porządne słuchawki dla dzieci
Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.
Zalety
Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.
Wady
Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2025-07-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2025-07-15
Głośność ograniczona do 75 dB w trybie normalnym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.