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Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

TAK4200MP/00

4

| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

2 Nagrody

Dostępne warianty

Fioletowy magenta
Fioletowy magenta
Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy

Bezpieczne, ciekawe i idealne w podróży

Dzięki kolorowym diodom LED na nausznikach i ciekawej funkcji bezprzewodowego udostępniania dźwięku dzieci pokochają te słuchawki. Ich głośność jest ograniczona z myślą o młodych uszach, a specjalny tryb podróżny umożliwia dzieciom bezpieczne słuchanie także w głośniejszym otoczeniu.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezpieczne, ciekawe i idealne w podróży

  • Bezprzewodowe słuchawki nauszne

  • Głośność ograniczona do 85 dB

  • Podświetlenie LED. Udostępnianie dźwięku

  • Wytrzymałe i składane

Zawsze bezpiecznie, zawsze zabawnie. Ograniczenia głośności do użytku w domu i w podróży*

Zawsze bezpiecznie, zawsze zabawnie. Ograniczenia głośności do użytku w domu i w podróży*

Te słuchawki zaprojektowano specjalnie z myślą o wyjątkowym bezpieczeństwie młodego słuchu. Głośność ograniczono do 75 dB podczas słuchania w domu lub nauki. W głośniejszym otoczeniu poza domem rodzice mogą za pomocą aplikacji Philips Headphones ustawić limit głośności 85 dB w trybie podróży.*

Wygodne dla dzieci i łatwe w użyciu

Wygodne dla dzieci i łatwe w użyciu

Duże, okrągłe przyciski kontrolne na spodzie nauszników ułatwiają dzieciom korzystanie ze słuchawek, a mniejsze nauszniki z miękkimi poduszkami zapewniają wygodę noszenia. Wyściełany pałąk można łatwo wyregulować, aby idealnie pasował, a umieszczone z tyłu kropki pomagają dzieciom rozpoznać, jak prawidłowo założyć słuchawki.

Kolorowa konstrukcja z diodami LED

Kolorowa konstrukcja z diodami LED

Kolorowe diody LED w nausznikach w połączeniu z wielobarwną konstrukcją sprawiają, że te słuchawki wyróżniają się w najlepszy możliwy sposób. Diody LED można ustawić tak, aby świeciły w różnych kolorach — idealne rozwiązanie dla dzieci, które chcą wyrazić własny styl.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Zalety

dzwiek i design

Wady

nie ma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2025-08-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Zalety

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2025-07-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Zalety

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Wady

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2025-07-15

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2025-07-15

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Głośność ograniczona do 75 dB w trybie normalnym i 85 dB w trybie podróżnym, zgodnie z normami EN 50332 dotyczącymi bezpiecznego słuchania.