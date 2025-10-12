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Produkcja zakończona
TAKH301PK/00
Pozwól dziecku wyrazić swój styl
Kolorowa zabawa z muzyką — słuchawki nauszne dla dzieci można samodzielnie ozdabiać naklejkami lub własnymi dziełami sztuki. Urządzenie ma ograniczenie głośności do 85 dB i jest na tyle wytrzymałe, że można je nosić w plecaku.
Przetworniki 32 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Miękkie poduszki
Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.
Słuchawki te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o ochronie małych uszu. Mają 32-milimetrowe przetworniki akustyczne, których głośność jest ograniczona do 85 dB. Możesz się zrelaksować, wiedząc, że dzieci bezpiecznie słuchają ulubionych utworów, dźwięków z filmów i gier.
Dzieci mogą spersonalizować słuchawki za pomocą naklejek, a nawet swoich własnych dzieł. Przezroczysta powłoka zewnętrzna nakładek nausznych otwiera się, umożliwiając umieszczenie wewnątrz rysunku. Słuchawki są dostarczane z trzema zestawami naklejek i kart z grafikami.
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