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Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki

TAT2149BK/00

1.7

| (3) Opinie

Dostępne warianty

Czarny
Czarny
Biały
Biały

Małe, ale potężne

Dzięki niezwykle wygodnej konstrukcji te malutkie, całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne zapewniają komfort i świetnie wyglądają przez cały dzień! Pomimo małych rozmiarów oferują doskonały dźwięk i dodatkowe basy przy niskim poziomie głośności. Wychodzisz? Etui można nawet przypiąć do breloka.

Poznaj wszystkie korzyści

Małe, ale potężne

  • Malutkie, całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne

  • Etui ładujące do breloka

  • Naturalny dźwięk. Dynamic Bass

  • Wyraźne rozmowy

Ultramałe słuchawki douszne. Niezwykle wygodne dopasowanie

Ultramałe słuchawki douszne. Niezwykle wygodne dopasowanie

Nasze najmniejsze w historii, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne mają dyskretną konstrukcję, która świetnie pasuje i zapewnia komfort nawet podczas całodziennego noszenia. Słuchawki spoczywają w małżowinie usznej, więc żadna końcówka nie wsuwa się głęboko do kanału słuchowego. Jeśli potrzebujesz stabilniejszego dopasowania, możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów silikonowych nakładek (w zestawie).

Doskonały dźwięk nawet przy niskiej głośności dzięki funkcji Dynamic Bass

Doskonały dźwięk nawet przy niskiej głośności dzięki funkcji Dynamic Bass

Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne mogą być małe, ale nie musisz zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich przetworników 10 mm. Aktywuj funkcję Dynamic Bass za pomocą lewej słuchawki lub aplikacji Philips Headphones i ciesz się pełną mocą ulubionych linii basowych nawet podczas cichego słuchania.

Wyraźne rozmowy. Usłyszą, co mówisz

Wyraźne rozmowy. Usłyszą, co mówisz

Podczas rozmów Twój głos będzie wyraźnie słyszalny. Specjalny mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, a algorytm redukcji szumów wycisza część odgłosów otoczenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.7

z 5

3

Opinie

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Wady

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data użycia 2025-09-18

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data użycia 2025-09-18

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Zalety

Kompaktní velikost

Wady

Vypadává zvuk

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Data użycia 2026-07-30

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Data użycia 2026-07-30

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Wady

Не се прикрепя към ухото.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data użycia 2026-05-09

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data użycia 2026-05-09

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie