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Raty 3x0% z Klarna
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TAT2149BK/00
Małe, ale potężne
Dzięki niezwykle wygodnej konstrukcji te malutkie, całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne zapewniają komfort i świetnie wyglądają przez cały dzień! Pomimo małych rozmiarów oferują doskonały dźwięk i dodatkowe basy przy niskim poziomie głośności. Wychodzisz? Etui można nawet przypiąć do breloka.
Malutkie, całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne
Etui ładujące do breloka
Naturalny dźwięk. Dynamic Bass
Wyraźne rozmowy
Nasze najmniejsze w historii, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne mają dyskretną konstrukcję, która świetnie pasuje i zapewnia komfort nawet podczas całodziennego noszenia. Słuchawki spoczywają w małżowinie usznej, więc żadna końcówka nie wsuwa się głęboko do kanału słuchowego. Jeśli potrzebujesz stabilniejszego dopasowania, możesz wybrać jeden z trzech rozmiarów silikonowych nakładek (w zestawie).
Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne mogą być małe, ale nie musisz zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich przetworników 10 mm. Aktywuj funkcję Dynamic Bass za pomocą lewej słuchawki lub aplikacji Philips Headphones i ciesz się pełną mocą ulubionych linii basowych nawet podczas cichego słuchania.
Podczas rozmów Twój głos będzie wyraźnie słyszalny. Specjalny mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, a algorytm redukcji szumów wycisza część odgłosów otoczenia.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
1.7
z 5
3
Opinie
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Wady
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data użycia 2025-09-18
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data użycia 2025-09-18
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Zalety
Kompaktní velikost
Wady
Vypadává zvuk
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Data użycia 2026-07-30
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Data użycia 2026-07-30
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Wady
Не се прикрепя към ухото.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data użycia 2026-05-09
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data użycia 2026-05-09