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Produkcja zakończona
TAVS300/00
Nowoczesna muzyka w stylu retro
Słuchaj muzyki w dobrym stylu bez względu na miejsce dzięki głośnikowi Bluetooth stylizowanym na retro. Urządzenie zapewnia 10 godzin odtwarzania, czysty dźwięk i wejście AUX, do którego można podłączyć dowolne źródło. Oryginalne wzornictwo w stylu lat 50. XX wieku z drewna i mosiądzu nadaje temu urządzeniu ponadczasową magię.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 4 W
10 godzin odtwarzania
Ten głośnik Bluetooth w stylu retro wygląda tak, jakby pochodził z lat 50. XX wieku. Klasyczna drewniana obudowa. Mosiężne pokrętło regulacji głośności i osłona głośnika. Detale z epoki, w której królował jazz, a rock and roll dopiero zaczynał być popularny.
Akumulator zapewnia 10 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 4 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB. Wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth, aby głośnik był gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth.
Od muzyki klasycznej do elektroniczną. To, że ten głośnik wygląda stylowo, nie oznacza, że odtwarza tylko jazz. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 1,75-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewnia czysty i wyraźny dźwięk. Membrana pasywna wzmacnia basy, zapewniając przyjemne brzmienie tonów niskich.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Data użycia 2020-04-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Data użycia 2020-04-09