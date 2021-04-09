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Produkcja zakończona

Głośnik bezprzewodowy

TAVS300/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Nowoczesna muzyka w stylu retro

Słuchaj muzyki w dobrym stylu bez względu na miejsce dzięki głośnikowi Bluetooth stylizowanym na retro. Urządzenie zapewnia 10 godzin odtwarzania, czysty dźwięk i wejście AUX, do którego można podłączyć dowolne źródło. Oryginalne wzornictwo w stylu lat 50. XX wieku z drewna i mosiądzu nadaje temu urządzeniu ponadczasową magię.

Poznaj wszystkie korzyści

Nowoczesna muzyka w stylu retro

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 4 W

  • 10 godzin odtwarzania

Drewniana obudowa w stylu vintage i detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku

Ten głośnik Bluetooth w stylu retro wygląda tak, jakby pochodził z lat 50. XX wieku. Klasyczna drewniana obudowa. Mosiężne pokrętło regulacji głośności i osłona głośnika. Detale z epoki, w której królował jazz, a rock and roll dopiero zaczynał być popularny.

10 godzin odtwarzania

Akumulator zapewnia 10 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 4 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB. Wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth, aby głośnik był gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth.

1,75-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewniający czysty, szczegółowy dźwięk

Od muzyki klasycznej do elektroniczną. To, że ten głośnik wygląda stylowo, nie oznacza, że odtwarza tylko jazz. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 1,75-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewnia czysty i wyraźny dźwięk. Membrana pasywna wzmacnia basy, zapewniając przyjemne brzmienie tonów niskich.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Data użycia 2020-04-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Data użycia 2020-04-09

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie