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Produkcja zakończona

Głośnik bezprzewodowy

TAVS500/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Wszystko, co lubisz

Wygląd, który rozgrzewa serca. Dźwięk, który porusza stopy. Ten duży głośnik Bluetooth w stylu retro zapewnia 10 godzin odtwarzania i potężne basy oraz jest wyposażony w wejście AUX, które pozwala podłączyć dowolne źródło. Detale inspirowane oryginalnym wzornictwem z lat 50. dodają mu ponadczasowego czaru.

Poznaj wszystkie korzyści

Wszystko, co lubisz

  • Bluetooth®

  • Moc wyjściowa 10 W

  • 10 godzin odtwarzania

Drewniana obudowa w stylu vintage i detale inspirowane wzornictwem z lat 50. XX wieku

Ten głośnik Bluetooth w stylu retro wygląda tak, jakby pochodził z lat 50. XX wieku. Klasyczna drewniana obudowa. Mosiężne pokrętło regulacji głośności i osłona głośnika. Detale z epoki, w której królował jazz, a rock and roll dopiero zaczynał być popularny.

10 godzin odtwarzania

Akumulator zapewnia 10 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 4 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB. Wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth, aby głośnik był gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth.

3-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewniający czysty, szczegółowy dźwięk

Od hip-hopu po muzykę elektroniczną. To, że ten głośnik wygląda stylowo, nie oznacza, że odtwarza tylko jazz. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 3-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewnia czysty, szczegółowy dźwięk. Port Bass Reflex gwarantuje doskonałe przenoszenie tonów niskich.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Zalety

Super wygląd i dźwięk

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-11-24

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2019-11-24

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie