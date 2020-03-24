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Produkcja zakończona
TAVS500/00
Wszystko, co lubisz
Wygląd, który rozgrzewa serca. Dźwięk, który porusza stopy. Ten duży głośnik Bluetooth w stylu retro zapewnia 10 godzin odtwarzania i potężne basy oraz jest wyposażony w wejście AUX, które pozwala podłączyć dowolne źródło. Detale inspirowane oryginalnym wzornictwem z lat 50. dodają mu ponadczasowego czaru.
Bluetooth®
Moc wyjściowa 10 W
10 godzin odtwarzania
Ten głośnik Bluetooth w stylu retro wygląda tak, jakby pochodził z lat 50. XX wieku. Klasyczna drewniana obudowa. Mosiężne pokrętło regulacji głośności i osłona głośnika. Detale z epoki, w której królował jazz, a rock and roll dopiero zaczynał być popularny.
Akumulator zapewnia 10 godzin odtwarzania po pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 4 godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi micro USB. Wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth, aby głośnik był gotowy do sparowania z urządzeniem Bluetooth.
Od hip-hopu po muzykę elektroniczną. To, że ten głośnik wygląda stylowo, nie oznacza, że odtwarza tylko jazz. Niezależnie od tego, czego słuchasz, 3-calowy pełnozakresowy przetwornik zapewnia czysty, szczegółowy dźwięk. Port Bass Reflex gwarantuje doskonałe przenoszenie tonów niskich.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Zalety
Super wygląd i dźwięk
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-11-24
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2019-11-24