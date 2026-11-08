ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Ujęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Ujęcie pojedynczego produktu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne

Produkcja zakończona

Wymienny filtr do oczyszczacza nakranowego

WP3911

Łatwy sposób na czystą wodę

Zaawansowany system filtracji zapewnia czystą wodę, usuwając z niej bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor, jednocześnie zachowując wszystkie cenne minerały.

Poznaj wszystkie korzyści

Filtr Micro Pure

Łatwy sposób na czystą wodę

  • Micro Pure

Usuwa wszystkie bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor

Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system filtracji, który usuwa wszystkie bakterie, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej membrany z włókna syntetycznego, która zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego, który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych dla zdrowia minerałów.

Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie