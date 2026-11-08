Usuwa wszystkie bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor

Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system filtracji, który usuwa wszystkie bakterie, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej membrany z włókna syntetycznego, która zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego, który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych dla zdrowia minerałów.