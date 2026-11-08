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Produkcja zakończona
WP3911
Łatwy sposób na czystą wodę
Zaawansowany system filtracji zapewnia czystą wodę, usuwając z niej bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor, jednocześnie zachowując wszystkie cenne minerały.
Micro Pure
Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system filtracji, który usuwa wszystkie bakterie, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej membrany z włókna syntetycznego, która zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego, który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych dla zdrowia minerałów.
Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.
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