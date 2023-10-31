uchwyt głowicy golącej osłony elementy tnące pierścienie zabezpieczające element golący z komorą na włosy uchwyt golarki Wyłącznik interfejs użytkownika (różni się w zależności od modelu)

Większość modeli golarek firmy Philips jest wodoodporna, jednak niektóre nie mają tej cechy. Instrukcje czyszczenia zawarte w tym artykule dotyczą wyłącznie golarek wodoodpornych. Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub znajdź mały symbol przedstawiający kran lub wannę/prysznic na uchwycie golarki, aby dowiedzieć się, czy golarka jest wodoodporna.Zerknij na ilustrację A i B poniżej, aby odkryć, które części golarki Philips można zdejmować. Przedstawiają one dwa najpopularniejsze typy golarek firmy Philips, jednak poszczególne modele mogą się nieznacznie różnić.Poniższe numerowane listy wskazują nazwy każdego z elementów. Cyframi 2 i 3 są oznaczone elementy tworzące głowice golące golarki firmy Philips.