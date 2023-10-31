Wyszukiwane terminy

    Jak zdjąć głowice golące z golarki Philips?

    Opublikowano dnia 23 listopada 2023 r.
    Należy zapoznać się z poniższymi informacjami w przypadku konieczności wymontowania i ponownego zamontowania głowic golących golarki firmy Philips (czasami nazywanej golarką elektryczną).

    Trzeba wiedzieć, jak zdjąć i ponownie założyć głowice golące w celu ich rutynowego dokładnego czyszczenia oraz wymiany. Jest to niezbędne do utrzymania golarki firmy Philips w dobrym stanie.

    Uwaga: poniższe ilustracje mogą różnić się od wyglądu posiadanego modelu golarki firmy Philips, jednak obowiązują te same zasady użytkowania. Szczegółowe instrukcje dotyczące golarki można znaleźć w instrukcji obsługi.

    Poznaj swoją golarkę

    Ważne: Większość modeli golarek firmy Philips jest wodoodporna, jednak niektóre nie mają tej cechy. Instrukcje czyszczenia zawarte w tym artykule dotyczą wyłącznie golarek wodoodpornych. Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub znajdź mały symbol przedstawiający kran lub wannę/prysznic na uchwycie golarki, aby dowiedzieć się, czy golarka jest wodoodporna.

    Zerknij na ilustrację A i B poniżej, aby odkryć, które części golarki Philips można zdejmować. Przedstawiają one dwa najpopularniejsze typy golarek firmy Philips, jednak poszczególne modele mogą się nieznacznie różnić. 

    Poniższe numerowane listy wskazują nazwy każdego z elementów. Cyframi 2 i 3 są oznaczone elementy tworzące głowice golące golarki firmy Philips.

    Ilustracja A (golarka z pierścieniami zabezpieczającymi):
    1. uchwyt głowicy golącej
    2. osłony 
    3. elementy tnące 
    4. pierścienie zabezpieczające
    5. element golący z komorą na włosy
    6. uchwyt golarki
    7. Wyłącznik
    8. interfejs użytkownika (różni się w zależności od modelu)
    Ilustracja B (golarka z elementem zabezpieczającym): 
    1. uchwyt głowicy golącej
    2. osłony 
    3. elementy tnące 
    4. element zabezpieczający
    5. komora na włosy
    6. Wyłącznik

     

    Golarki z pierścieniami zabezpieczającymi

    Informacje zawarte w tej części dotyczą wszystkich golarek firmy Philips z pojedynczymi plastikowymi i metalowymi pierścieniami utrzymującymi głowice golące na miejscu.

    Przed rozpoczęciem odłącz golarkę od gniazdka elektrycznego,a także upewnij się, że jest wyłączona. W przypadku wymiany głowic golących na nowe można pominąć kroki 4–7.
    1. Zdejmij uchwyt głowicy golącej z elementu golącego w górnej części golarki. Możesz nacisnąć przycisk z przodu elementu golącego, aby go otworzyć, a następnie zdjąć go z zawiasu lub po prostu zdjąć uchwyt głowicy golącej z elementu golącego, w zależności od modelu.
    2. Obróć każdy pierścień zabezpieczający w lewo, aby go odblokować.
    3. Wyjmij głowice golące z uchwytu głowicy golącej.
    4. Zdejmij elementy tnące z osłon. Uwaga: każdy element tnący i osłona tworzą unikalny zestaw, więc staraj się ich nie mieszać.
    5. Wypłucz element tnący w ciepłej wodzie.
    6. Wypłucz osłonę w ciepłej wodzie.
    7. Umieść każdy element tnący z powrotem w odpowiedniej osłonie.
    8. Ponownie włóż głowice golące, kierując w dół górne części osłon, tak aby uchwyt głowicy golącej był obrócony do góry nogami.
    9. Załóż pierścień zabezpieczający na głowicę golącą. Małe występy służące do chwytania i skręcania pierścieni należy skierować do góry.
    10. Aby zablokować głowice golące na miejscu, przekręć pierścienie zabezpieczające w prawo.
    Załóż ponownie uchwyt głowicy golącej na golarkę. Przed kolejnym goleniem należy pozostawić głowice golące do wyschnięcia na powietrzu, jeśli je wyczyszczono. Nagromadzone w komorze włosy należy wypłukać pod bieżącą wodą.

    Golarki z elementem zabezpieczającym

    Informacje zawarte w tej części dotyczą wszystkich golarek firmy Philips z plastikowym elementem lub uchwytem utrzymującym głowice golące na miejscu.
    Przed rozpoczęciem odłącz golarkę od gniazdka elektrycznego i upewnij się, że jest wyłączona. W przypadku wymiany głowic golących na nowe można pominąć kroki 5–6.
    1. Z uchwytu golarki zdejmij uchwyt głowicy golącej.
    2. Obróć pokrętło na elemencie zabezpieczającym w lewo, aby go odblokować (1), a następnie podnieść (2).
    3. Wyjmij głowice golące z uchwytu.
    4. Zdejmij elementy tnące z osłon. Uwaga: każdy element tnący i osłona tworzą unikalny zestaw, więc staraj się ich nie mieszać.
    5. Opłucz wszystkie elementy tnące ciepłą wodą w razie konieczności wyczyszczenia golarki.
    6. Umieść każdy element tnący z powrotem w odpowiedniej osłonie.
    7. Ponownie włóż głowice golące, kierując w dół górne części osłon, tak aby uchwyt głowicy golącej był odwrócony.
    8. Umieść element zabezpieczający na głowicach golących tak, aby pokrętło było skierowane ku górze (1), a następnie przekręć je, aby zablokować element (2).
    Załóż ponownie uchwyt głowicy golącej na golarkę. Jeśli głowice golące były czyszczone, przed kolejnym goleniem należy pozostawić je do wyschnięcia na powietrzu.  Nagromadzone w komorze włosy należy wypłukać pod bieżącą wodą.
     

    Po wymianie głowic golących

    W przypadku niedawnej wymiany głowic golących golarki firmy Philips na nowe podczas golenia mogą wystąpić lekkie dolegliwości skórne.

    Zalecamy pozostawienie skórze 21 dni na dostosowanie się. Jeśli doświadczasz zaczerwienienia lub podrażnienia, rozważ zastosowanie łagodnego, bezalkoholowego balsamu, który ukoi skórę po goleniu.
     

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9400/31 , S3144/00 , XP9403/31 , XP9402/11 , S6830/95 , S7886/35 , S9980/59 , SP9840/32 , XP9404/46 , X9001/10 , X9003/30 , X9002/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/30 , XP9202/10 , X5012/00 , X5004/00 , S1141/00 , X3051/00 , X3001/00 , X5006/00 , SP9872/15 , X3002/00 , S3143/00 , S3242/12 , S9975/55 , S3244/12 , S3343/13 , X3003/00 , S5883/10 , S7886/58 , S5884/50 , S5885/10 , S5885/35 , S5886/30 , S5886/38 , S5887/10 , S5887/30 , S7882/55 , S7885/50 , S7886/55 , SP9883/35 , SP9883/36 , SP9871/22 , S9711/31R1 , S7887/20 , SP9883/35R1 , S9986/59 , S9982/55 , S9987/59 , S9932/20 , S5550/44R1 , S7786/55 , S7783/59 , S7783/55 , S7782/50 , S5584/50 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5587/10 , S5587/30 , S5589/30 , S5589/38 , S5583/38 , S3133/57 , S5110/06R1 , S5530/06R1 , S5082/64 , S3134/51 , S3230/52 , S3232/52 , S3233/52 , S1332/41 , S1232/41 , S1231/41 , S3333/54 , S1133/41 , S1131/41 , S7940/16 , S7960/17 , S7970/26 , S6640/44 , S6630/11 , S6620/11 , S6680/26 , S7930/16 , SP9863/14 , SP9860/13 , SP9861/16 , SP9861/16R1 , SP9862/14 , S1510/42 , S3540/06 , SW9700/67 , SW6700/14 , SW3700/07 , SW5700/07 , S5250/06 , S5550/44 , S5630/12 , S5672/41 , S5530/06 , S5550/06 , S5210/06 , S5013/28 , S1110/04 , S3520/06 , S1310/04 , S1100/04 , S3110/06 , S3510/06 , S3120/06 , S5150/26 , S5080/03 , S5100/06 , S5520/45 , S7720/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S5320/06 , S5340/06 , S5510/45 , S7780/64 , S7370/12 , S7310/12 , S9111/31 , S9511/31 , S9521/31 , S9711/31 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów Kliknij tutaj, aby wyświetlić mniej numerów produktów

