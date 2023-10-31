Jak zdjąć głowice golące z golarki Philips?
Trzeba wiedzieć, jak zdjąć i ponownie założyć głowice golące w celu ich rutynowego dokładnego czyszczenia oraz wymiany. Jest to niezbędne do utrzymania golarki firmy Philips w dobrym stanie.
Uwaga: poniższe ilustracje mogą różnić się od wyglądu posiadanego modelu golarki firmy Philips, jednak obowiązują te same zasady użytkowania. Szczegółowe instrukcje dotyczące golarki można znaleźć w instrukcji obsługi.
Poznaj swoją golarkę
Zerknij na ilustrację A i B poniżej, aby odkryć, które części golarki Philips można zdejmować. Przedstawiają one dwa najpopularniejsze typy golarek firmy Philips, jednak poszczególne modele mogą się nieznacznie różnić.
Poniższe numerowane listy wskazują nazwy każdego z elementów. Cyframi 2 i 3 są oznaczone elementy tworzące głowice golące golarki firmy Philips.
Ilustracja A (golarka z pierścieniami zabezpieczającymi):
- uchwyt głowicy golącej
- osłony
- elementy tnące
- pierścienie zabezpieczające
- element golący z komorą na włosy
- uchwyt golarki
- Wyłącznik
- interfejs użytkownika (różni się w zależności od modelu)
- uchwyt głowicy golącej
- osłony
- elementy tnące
- element zabezpieczający
- komora na włosy
- Wyłącznik
Golarki z pierścieniami zabezpieczającymi
Przed rozpoczęciem odłącz golarkę od gniazdka elektrycznego,a także upewnij się, że jest wyłączona. W przypadku wymiany głowic golących na nowe można pominąć kroki 4–7.
- Zdejmij uchwyt głowicy golącej z elementu golącego w górnej części golarki. Możesz nacisnąć przycisk z przodu elementu golącego, aby go otworzyć, a następnie zdjąć go z zawiasu lub po prostu zdjąć uchwyt głowicy golącej z elementu golącego, w zależności od modelu.
- Obróć każdy pierścień zabezpieczający w lewo, aby go odblokować.
- Wyjmij głowice golące z uchwytu głowicy golącej.
- Zdejmij elementy tnące z osłon. Uwaga: każdy element tnący i osłona tworzą unikalny zestaw, więc staraj się ich nie mieszać.
- Wypłucz element tnący w ciepłej wodzie.
- Wypłucz osłonę w ciepłej wodzie.
- Umieść każdy element tnący z powrotem w odpowiedniej osłonie.
- Ponownie włóż głowice golące, kierując w dół górne części osłon, tak aby uchwyt głowicy golącej był obrócony do góry nogami.
- Załóż pierścień zabezpieczający na głowicę golącą. Małe występy służące do chwytania i skręcania pierścieni należy skierować do góry.
- Aby zablokować głowice golące na miejscu, przekręć pierścienie zabezpieczające w prawo.
Golarki z elementem zabezpieczającym
Przed rozpoczęciem odłącz golarkę od gniazdka elektrycznego i upewnij się, że jest wyłączona. W przypadku wymiany głowic golących na nowe można pominąć kroki 5–6.
- Z uchwytu golarki zdejmij uchwyt głowicy golącej.
- Obróć pokrętło na elemencie zabezpieczającym w lewo, aby go odblokować (1), a następnie podnieść (2).
- Wyjmij głowice golące z uchwytu.
- Zdejmij elementy tnące z osłon. Uwaga: każdy element tnący i osłona tworzą unikalny zestaw, więc staraj się ich nie mieszać.
- Opłucz wszystkie elementy tnące ciepłą wodą w razie konieczności wyczyszczenia golarki.
- Umieść każdy element tnący z powrotem w odpowiedniej osłonie.
- Ponownie włóż głowice golące, kierując w dół górne części osłon, tak aby uchwyt głowicy golącej był odwrócony.
- Umieść element zabezpieczający na głowicach golących tak, aby pokrętło było skierowane ku górze (1), a następnie przekręć je, aby zablokować element (2).
Po wymianie głowic golących
Zalecamy pozostawienie skórze 21 dni na dostosowanie się. Jeśli doświadczasz zaczerwienienia lub podrażnienia, rozważ zastosowanie łagodnego, bezalkoholowego balsamu, który ukoi skórę po goleniu.