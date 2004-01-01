Wyszukiwane terminy

    Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?

    Opublikowano dnia 5 czerwca 2023 r.
    Aby znaleźć model lub numer seryjny golarki, maszynki do strzyżenia włosów lub urządzenia OneBlade firmy Philips, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

    Numer modelu można wykorzystać do zarejestrowania produktu firmy Philips lub znalezienia informacji dotyczących konkretnego produktu. Numer seryjny określa, kiedy firma Philips wyprodukowała Twój produkt.

    Wskazówka: często istnieją różne wersje tego samego modelu, z dodatkowymi funkcjami lub akcesoriami dołączonymi do każdego z nich. Wersję można zidentyfikować za pomocą dwóch cyfr, które pojawiają się po ukośniku na końcu numeru modelu. Dodatkowe cyfry nie są drukowane na samym produkcie, ale można je znaleźć na opakowaniu lub na paragonie płatności.
     

    Tył urządzenia

    W przypadku urządzeń do golenia, takich jak OneBlade, trymery do brody i maszynki do strzyżenia włosów, model i numery seryjne znajdują się z tyłu uchwytu. Numer modelu zwykle rozpoczyna się od dwóch liter, po których następują cztery cyfry, np. QP2540.

    Numer seryjny jest w formacie RRTT (rok i tydzień).
     
    Numer modelu i numer seryjny golarki Philips

    Górna części urządzenia

    Niektóre maszynki do strzyżenia włosów i trymery do brody mają numer modelu umieszczony na górze urządzenia, tuż poniżej zębów tnących.

    Numer seryjny znajduje się zwykle pod elementem tnącym. Spróbuj delikatnie wyjąć górną część golarki lub maszynki do strzyżenia. Numer seryjny powinien być widoczny w formacie RRTT (rok i tydzień).
    Numer modelu i numer seryjny golarki Philips

    Wnętrze uchwytu

    W przypadku produktów zasilanych wymiennymi bateriami AA model i numer seryjny znajdują się wewnątrz komory baterii.

    Otwórz komorę baterii, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Model i numer seryjny będą widoczne wewnątrz komory.
    Numer modelu i numer seryjny trymera do nosa Philips

