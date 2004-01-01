Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?
Numer modelu można wykorzystać do zarejestrowania produktu firmy Philips lub znalezienia informacji dotyczących konkretnego produktu. Numer seryjny określa, kiedy firma Philips wyprodukowała Twój produkt.
Wskazówka: często istnieją różne wersje tego samego modelu, z dodatkowymi funkcjami lub akcesoriami dołączonymi do każdego z nich. Wersję można zidentyfikować za pomocą dwóch cyfr, które pojawiają się po ukośniku na końcu numeru modelu. Dodatkowe cyfry nie są drukowane na samym produkcie, ale można je znaleźć na opakowaniu lub na paragonie płatności.
Tył urządzenia
Numer seryjny jest w formacie RRTT (rok i tydzień).
Górna części urządzenia
Numer seryjny znajduje się zwykle pod elementem tnącym. Spróbuj delikatnie wyjąć górną część golarki lub maszynki do strzyżenia. Numer seryjny powinien być widoczny w formacie RRTT (rok i tydzień).
Wnętrze uchwytu
Otwórz komorę baterii, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Model i numer seryjny będą widoczne wewnątrz komory.