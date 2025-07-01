Pomoc Philips Co to jest plan wymiany ostrza OneBlade Club?

Podczas wykupowania subskrypcji OneBlade Club firmy Philips można wybrać częstotliwość wymiany ostrza.



Nowe ostrza będą dostarczane pod Twój adres zgodnie z wybraną częstotliwością, zapewniając, że zawsze masz pod ręką ostrze gotowe do następnego golenia.



Gdy plan uchwytu zakończy się automatycznie po 12 miesiącach, plan wymiany ostrza będzie kontynuowany do momentu jego anulowania.