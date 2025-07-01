Co to jest plan wymiany ostrza OneBlade Club?

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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Podczas wykupowania subskrypcji OneBlade Club firmy Philips można wybrać częstotliwość wymiany ostrza.
Nowe ostrza będą dostarczane pod Twój adres zgodnie z wybraną częstotliwością, zapewniając, że zawsze masz pod ręką ostrze gotowe do następnego golenia.
Gdy plan uchwytu zakończy się automatycznie po 12 miesiącach, plan wymiany ostrza będzie kontynuowany do momentu jego anulowania.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6507/23 , QP6552/30 , QP6542/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›