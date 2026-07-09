Pomoc Philips Kiedy należy wymienić ostrze golarki Philips OneBlade?

Aby określić, kiedy należy wymienić ostrze OneBlade, sprawdź znajdujący się na nim wskaźnik zużycia. Gdy symbol wymiany jest dobrze widoczny, należy wymienić ostrze. Każde ostrze powinno wytrzymać średnio około czterech miesięcy, ale może się to zmieniać zależnie od częstotliwości korzystania z golarki.



Stan ostrza możesz też śledzić w aplikacji Philips OneBlade.

Wskazówka: Poniższe wskazówki mogą nie mieć zastosowania w przypadku ostrzy OneBlade Intimate, ponieważ nasadka chroniąca skórę może spowodować, że symbol wymiany pozostanie niewidoczny. Każde ostrze jest zaprojektowane pod kątem działania przez około cztery miesiące, ale może się to zmieniać zależnie od częstotliwości korzystania z golarki i w przypadku zauważenia spadku efektywności działania w tym czasie należy je wymienić.

Wskaźnik wymiany Ostrze OneBlade jest wyposażone we wskaźnik zużycia, który po każdym goleniu staje się coraz bardziej widoczny. Podczas używania ostrza powoli pojawia się na nim symbol strzałki. Gdy ten symbol (pokazany na poniższym rysunku po prawej stronie) jest wyraźnie widoczny, nadszedł czas, aby wymienić ostrze.



W przypadku niektórych starszych ostrzy zamiast symbolu strzałki widoczny będzie zielony pasek (pokazany na poniższym rysunku po lewej stronie).



Aby zapewnić optymalną efektywność działania ostrza, należy je wymieniać co cztery miesiące.



Nowe ostrza do golarki OneBlade możesz kupić w naszym sklepie internetowym. Aplikacja Philips OneBlade Oprócz sprawdzania wskaźnika zużycia stan ostrza możesz śledzić w aplikacji Philips OneBlade. Na podstawie Twojej częstotliwości używania golarki aplikacja powiadomi Cię, kiedy warto pomyśleć o wymianie ostrza.