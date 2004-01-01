Golarka firmy Philips wykorzystuje symbole, ikony i inne sygnały, aby dostarczyć ważnych informacji na temat użytkowania i konserwacji.

Do niektórych ikon przedstawionych w tym artykule dołączony jest tekst w języku angielskim. Tekst w golarce zmieni się w zależności od ustawień języka, ale symbol jest taki sam we wszystkich językach.

Uwaga: ten artykuł dotyczy wyłącznie golarek Philips i9000. Ikony i symbole różnią się w zależności od tego, czy użytkownik ma urządzenie i9000, i9000 Prestige lub i9000 Prestige Ultra. Kolory mogą różnić się od przedstawionych poniżej przykładów.