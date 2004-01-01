Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    Pomoc Philips

    Co oznaczają symbole na golarce Philips serii i9000?

    Opublikowano dnia 23 czerwca 2025 r.

    Golarka firmy Philips wykorzystuje symbole, ikony i inne sygnały, aby dostarczyć ważnych informacji na temat użytkowania i konserwacji.

    Do niektórych ikon przedstawionych w tym artykule dołączony jest tekst w języku angielskim. Tekst w golarce zmieni się w zależności od ustawień języka, ale symbol jest taki sam we wszystkich językach.

    Uwaga: ten artykuł dotyczy wyłącznie golarek Philips i9000. Ikony i symbole różnią się w zależności od tego, czy użytkownik ma urządzenie i9000, i9000 Prestige lub i9000 Prestige Ultra. Kolory mogą różnić się od przedstawionych poniżej przykładów.

    Wtyczka i strzałka

    Mały symbol wtyczki zasilania ze strzałką poniżej oznacza, że golarki nie można używać po podłączeniu do źródła zasilania.

    Przed włączeniem golarki odłącz ją od źródła zasilania.

    Głowice golące i kran

    Kran z bieżącą wodą nad zdemontowanymi głowicami golącymi oznacza, że golarka musi zostać dokładnie wyczyszczona. To przypomnienie pojawia się automatycznie raz w miesiącu.

    Wyczyść golarkę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi (Wskazówka: instrukcja obsługi jest również dostępna w Internecie).

    3 krople wody

    Symbol z 3 kroplami wody oznacza, że golarka wymaga czyszczenia. Ikona ta pojawia się automatycznie po każdym goleniu.

    Wyczyść golarkę, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi (Wskazówka: instrukcja obsługi jest również dostępna w Internecie).

    Linia pozioma

    Pojedynczy poziomy pasek lub linia wskazują, że bateria golarki jest słaba.

    Naładuj golarkę, podłączając ją do źródła zasilania.

    Podczas ładowania golarki linie będą wypełniać się od dołu — najpierw migając, a potem kolejno świecąc światłem ciągłym. Golarka jest w pełni naładowana, gdy wszystkie linie świecą światłem ciągłym.

    Symbol IQ

    Ikona połączenia liter I i Q oznacza, że zintegrowana technologia SkinIQ golarki monitoruje golenie.

    Akumulator

    Pojawi się mała ikona baterii, która oznacza, że bateria jest (prawie) rozładowana.


    Podłącz golarkę do źródła zasilania i poczekaj, aż się naładuje.

    Pióro, głowice golące, symbol (+), bąbelki

    Te symbole wskazują tryb golenia golarki.

    • Pióro: tryb delikatny
    • Głowice golące w kształcie pięciokąta: tryb standardowy
    • Głowice golące w kształcie pięciokąta z symbolem (+): tryb intensywny
    • Bąbelki: tryb pianki, do golenia z pianką lub żelem

    Dostosuj tryb, naciskając przycisk u dołu wyświetlacza po włączeniu golarki.

    Pojemnik na płyn

    Mały pojemnik z niebieskim płynem pojawi się na uchwycie golarki, gdy wkład Quick Clean Pod będzie wymagał wymiany.

    Kłódka

    Po włączeniu blokady podróżnej na uchwycie golarki pojawia się symbol małej kłódki. Zapobiega to automatycznemu włączaniu się golarki podczas podróży lub przechowywania.

    Informacje na temat wyłączania i włączania blokady podróżnej można znaleźć w instrukcji obsługi (również dostępnej w Internecie).

    Wskazówka: w przypadku urządzenia i9000 blokadę podróżną można włączyć lub wyłączyć, przytrzymując przycisk zasilania przez około 5 sekund. W przypadku urządzeń i9000 Prestige i i9000 Prestige Ultra użyj przycisku menu u dołu wyświetlacza, aby uzyskać dostęp do blokady podróżnej. 

    Telefon z dymkiem dialogowym

    Mała ikona telefonu komórkowego z symbolem mowy/dialogu/powiadomienia wskazuje, że golarka komunikuje się z aplikacją GroomTribe lub że pamięć golarki jest prawie pełna.

    Regularnie synchronizuj golenia z aplikacją GroomTribe, aby uzyskać informacje na temat wydajności golenia i nie tylko.

    Często zadawane pytania

    Inne przydatne łącza

    Potrzebujesz pomocy w sprawie swojego produktu?

    Kontakt z firmą Philips

    Z chęcią Ci pomożemy.

    Kontakt z firmą Philips

    Z chęcią Ci pomożemy.

    Szukasz czegoś innego?

    Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej firmy Philips

    Strona główna pomocy technicznej

    Zapisz się na newsletter

    Zamów subskrypcję biuletynu

    Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%*

    Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży

    Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

    *
    Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!
    Co to oznacza?

    1. Włącz
      Mój Philips

    Przedłużona gwarancja na wybrane urządzenia

    Filtry i inne akcesoria do wybranych urządzeń za 1 zł

    Zaproszenia do testowania nowości

    Ekskluzywne wyprzedaże

    Zarejestruj się

    Kliknięcie tego linku spowoduje opuszczenie oficjalnej witryny Royal Philips (“Philips”). Wszystkie linki do witryn internetowych będących własnością osób trzecich, które pojawiają się w tej witrynie, są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Wszelkie linki kierujące do innych stron nie stanowią akceptacji takiej innej strony i Philips nie wyraża żadnej opinii ani gwarancji w stosunku co rzetelności, terminowości lub czy odpowiedniego charakteru treści zawartych na jakiejkolwiek stronie, do których link znajduje się na witrynie i nie przyjmuje żadnej wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności.

    Rozumiem

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.