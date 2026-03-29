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Produkcja zakończona

Ultinon Essential LEDŻarówka samochodowa

11012UE2X2

4.3
| (31) Opinie
Wyróżnij się z tłumu!
Zupełnie nowe oświetlenie LED Ultinon Essential firmy Philips to najlepszy stosunek jakości do ceny. Konstrukcja oświetlenia jest kompaktowa oraz wszechstronna i charakteryzuje się dużą jasnością, stylowym wyglądem, podwójnym rozpraszaniem ciepła oraz zgodnością 12V i 24V.
Poznaj wszystkie korzyści

Stylowe oświetlenie LED, które można łatwo zamontować

Wyróżnij się z tłumu!

  • Rodzaj źródła światła: HIR2

  • 6500 K stylowego białego światła

  • Kompaktowe wymiary — lepsze dopasowanie

  • Zgodny z większością samochodów

  • Liczba źródeł światła: 2

Ciesz się stylowym, białym światłem

Ciesz się stylowym, białym światłem

Aby uzyskać nowoczesny, wysokiej klasy styl, spersonalizuj swój samochód za pomocą żarówek samochodowych LED Philips Ultinon Essential. Dzięki temperaturze barwowej do 6500 K żarówki te emitują nowoczesne, białe światło o stylowej wiązce, dzięki czemu zawsze możesz wyróżniać się z tłumu.

Doskonałe chłodzenie zapewniające skuteczne rozpraszanie ciepła

Doskonałe chłodzenie zapewniające skuteczne rozpraszanie ciepła

Optymalna wydajność i wyjątkowa trwałość sprawiają, że żarówki LED Philips Ultinon Essential są liderem w technologii LED. Dzięki podwójnemu rozpraszaniu ciepła – wbudowanemu wentylatorowi i aluminiowemu radiatorowi, pokrytego specjalną powłoką – żarówki LED skuteczniej i wydajniej rozpraszają ciepło. Działają dłużej na najwyższym poziomie jasności.

Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym" z instalacją plug-and-play

Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym" z instalacją plug-and-play

Żarówki LED Philips Ultinon Essential mają całkowicie nową konstrukcję, która integruje elektronikę skrzynki kontrolnej w korpusie żarówki, zapewniając więcej miejsca na żarówkę w reflektorze i ułatwiając jej montaż. Skorzystaj z instalacji plug-and-play: jednoelementowa konstrukcja umożliwia łatwe i bezproblemowe odkręcenie pierścienia centrującego od góry. Dzięki kompaktowej konstrukcji żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu różnych modeli samochodów, a mechanik zamontuje je bez trudu

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku