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Produkcja zakończona

X-tremeUltinon LED gen2samochodowa żarówka sygnalizacyjna

11067XUWX2

Jaśniejsze i bardziej stylowe

Aby prowadzić pojazd w sposób bezpieczny i nowoczesny, wybierz białe źródła światła LED Philips X-tremeUltinon gen2 T16 [~W16W] do świateł cofania. Mają one dużą moc, są precyzyjne i dobrze wyglądają, zatem można jeździć bezpiecznie i w dobrym stylu.

Poznaj wszystkie korzyści

Mocne, wytrzymałe i intensywne oświetlenie sygnalizacyjne LED

Jaśniejsze i bardziej stylowe

  • LED-T16 [~W16W]

  • Liczba źródeł światła: 2

  • 12 V, efekt światła dziennego 6000 K

  • Zaawansowany System Samochodowy

Zasygnalizuj swoje zamiary za pomocą jaśniejszego oświetlenia zewnętrznego

Sygnalizacja zamierzonych manewrów pojazdu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Aby uniknąć kolizji, inni użytkownicy drogi muszą wiedzieć, co zamierzasz zrobić. W przypadku złych warunków pogodowych i obniżonej widoczności potrzeba stosowania jaśniejszej i bardziej intensywnej sygnalizacji staje się jeszcze ważniejsza. Oświetlenie sygnalizacyjne LED Philips X-tremeUltinon gen2 zapewnia efekt światła dziennego o dużej jasności — do 6000 K dla świateł cofania i pozycyjnych. Dzięki bardziej intensywnym kolorom kierunkowskazów i świateł stop, włączającym się błyskawicznie diodom LED oraz równomiernemu i dobrze ukierunkowanemu światłu dajesz innym kierowcom dodatkowy czas reakcji na Twoje manewry.

Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Najważniejszym celem oświetlenia zewnętrznego jest oczywiście zapewnienie dobrej widoczności, ale nie ma powodu, dla którego nie miałoby ono jednocześnie świetnie wyglądać. Jeśli chcesz, aby Twój pojazd był bardziej stylowy, nie musisz od razu kupować nowego. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na źródła światła LED to dobrze zainwestowane pieniądze. Popraw wygląd oświetlenia zewnętrznego swojego pojazdu — światła stop będą miały bardziej intensywną czerwoną barwę, kierunkowskazy będą świecić żywym kolorem pomarańczowym, a światła pozycyjne i światła cofania zachwycą jasną bielą. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacyjnego LED firmy Philips.

Efekt światła dziennego 6000 K poprawia widoczność podczas cofania

Podczas cofania kierowca ma ograniczoną widoczność — ze względu na pozycję siedzącą nie widzi otoczenia pod każdym kątem jednocześnie. Cofanie w ciemności jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Nic dziwnego, że podczas cofania zdarza się tak wiele wypadków. Źródła światła LED firmy Philips do świateł cofania zapewniają efekt jasnego światła dziennego o temperaturze barwowej do 6000 K, dzięki czemu skuteczniej oświetlają obszar tuż za samochodem. A przecież im więcej widzisz, tym większe jest Twoje bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.