Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym" z instalacją plug-and-play

Żarówki LED Philips Ultinon Essential mają całkowicie nową konstrukcję, która integruje elektronikę skrzynki kontrolnej w korpusie żarówki, zapewniając więcej miejsca na żarówkę w reflektorze i ułatwiając jej montaż. Skorzystaj z instalacji plug-and-play: jednoelementowa konstrukcja umożliwia łatwe i bezproblemowe odkręcenie pierścienia centrującego od góry. Dzięki kompaktowej konstrukcji żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu różnych modeli samochodów, a mechanik zamontuje je bez trudu