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Produkcja zakończona

Ultinon Essential LEDŻarówka samochodowa

11366UE2X2

Wyróżnij się z tłumu!
Zupełnie nowe oświetlenie LED Ultinon Essential firmy Philips to najlepszy stosunek jakości do ceny. Konstrukcja oświetlenia jest kompaktowa oraz wszechstronna i charakteryzuje się dużą jasnością, stylowym wyglądem, podwójnym rozpraszaniem ciepła oraz zgodnością 12V i 24V.
Poznaj wszystkie korzyści

Stylowe oświetlenie LED, które można łatwo zamontować

Wyróżnij się z tłumu!

  • Rodzaj źródła światła: H8/H11/H16

  • 6500 K stylowego białego światła

  • Kompaktowe wymiary — lepsze dopasowanie

  • Zgodny z większością samochodów

  • Liczba źródeł światła: 2

Ciesz się stylowym, białym światłem

Ciesz się stylowym, białym światłem

Aby uzyskać nowoczesny, wysokiej klasy styl, spersonalizuj swój samochód za pomocą żarówek samochodowych LED Philips Ultinon Essential. Dzięki temperaturze barwowej do 6500 K żarówki te emitują nowoczesne, białe światło o stylowej wiązce, dzięki czemu zawsze możesz wyróżniać się z tłumu.

Doskonałe chłodzenie zapewniające skuteczne rozpraszanie ciepła

Doskonałe chłodzenie zapewniające skuteczne rozpraszanie ciepła

Optymalna wydajność i wyjątkowa trwałość sprawiają, że żarówki LED Philips Ultinon Essential są liderem w technologii LED. Dzięki podwójnemu rozpraszaniu ciepła – wbudowanemu wentylatorowi i aluminiowemu radiatorowi, pokrytego specjalną powłoką – żarówki LED skuteczniej i wydajniej rozpraszają ciepło. Działają dłużej na najwyższym poziomie jasności.

Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym" z instalacją plug-and-play

Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym" z instalacją plug-and-play

Żarówki LED Philips Ultinon Essential mają całkowicie nową konstrukcję, która integruje elektronikę skrzynki kontrolnej w korpusie żarówki, zapewniając więcej miejsca na żarówkę w reflektorze i ułatwiając jej montaż. Skorzystaj z instalacji plug-and-play: jednoelementowa konstrukcja umożliwia łatwe i bezproblemowe odkręcenie pierścienia centrującego od góry. Dzięki kompaktowej konstrukcji żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu różnych modeli samochodów, a mechanik zamontuje je bez trudu

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku