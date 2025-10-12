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Produkcja zakończona
11366UE2X2
Rodzaj źródła światła: H8/H11/H16
6500 K stylowego białego światła
Kompaktowe wymiary — lepsze dopasowanie
Zgodny z większością samochodów
Liczba źródeł światła: 2
Aby uzyskać nowoczesny, wysokiej klasy styl, spersonalizuj swój samochód za pomocą żarówek samochodowych LED Philips Ultinon Essential. Dzięki temperaturze barwowej do 6500 K żarówki te emitują nowoczesne, białe światło o stylowej wiązce, dzięki czemu zawsze możesz wyróżniać się z tłumu.
Optymalna wydajność i wyjątkowa trwałość sprawiają, że żarówki LED Philips Ultinon Essential są liderem w technologii LED. Dzięki podwójnemu rozpraszaniu ciepła – wbudowanemu wentylatorowi i aluminiowemu radiatorowi, pokrytego specjalną powłoką – żarówki LED skuteczniej i wydajniej rozpraszają ciepło. Działają dłużej na najwyższym poziomie jasności.
Żarówki LED Philips Ultinon Essential mają całkowicie nową konstrukcję, która integruje elektronikę skrzynki kontrolnej w korpusie żarówki, zapewniając więcej miejsca na żarówkę w reflektorze i ułatwiając jej montaż. Skorzystaj z instalacji plug-and-play: jednoelementowa konstrukcja umożliwia łatwe i bezproblemowe odkręcenie pierścienia centrującego od góry. Dzięki kompaktowej konstrukcji żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu różnych modeli samochodów, a mechanik zamontuje je bez trudu
Opinie
Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku