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Produkcja zakończona
12342CVPYS2
Rodzaj źródła światła: H4
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 60/55 W
Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive
Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.
Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.
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