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  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu
  • Zmiana stylu dzięki oświetleniu

Produkcja zakończona

ColorVisionŻółta żarówka samochodowa

12342CVPYS2

Zmiana stylu dzięki oświetleniu
Żarówka ColorVision zmieni oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.
Poznaj wszystkie korzyści

Wprowadź odrobinę koloru

Zmiana stylu dzięki oświetleniu

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • 12 V, 60/55 W

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Nadaj swoim lampom wybrany kolor — niebieski, zielony, żółty lub fioletowy

Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.

Kolorowe żarówki samochodowe z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu drogowego

Kolorowe żarówki samochodowe z certyfikatami dopuszczającymi do ruchu drogowego

Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie