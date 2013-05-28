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  • Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
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VisionLepsza widoczność

12342PRB1

4.5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Żarówki samochodowe Vision zapewniają o 30% lepszą widoczność w porównaniu ze standardową żarówką, oferując doskonałą wydajność wiązki światła w bardzo konkurencyjnej cenie w stosunku do jakości oryginalnego wyposażenia, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 30% większa widoczność w porównaniu ze standardową żarówką

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Do 30% większa widoczność

  • Najlepsza jakość za tę cenę

  • Liczba źródeł światła: 1

Żarówki Vision emitują dłuższe wiązki światła niż żarówki standardowe

Żarówki Vision emitują dłuższe wiązki światła niż żarówki standardowe

Nasze rozwiązania oświetleniowe generują potężną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnej mocy. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najwydajniejsze rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że nasze oświetlenie o wysokiej jakości może pewnego dnia ocalić komuś życie na drodze.

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom. Firma Philips promuje aktywne bezpieczeństwo w celu zapobiegania wypadkom przez zwiększenie ogólnej widoczności i oświetlenia drogi.

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/05/2013

Polska

Polska

doskonała jakość

Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

13/03/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

bun

Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie