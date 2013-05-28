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Rodzaj źródła światła: H4
12 V, 60/55 W
Do 30% większa widoczność
Najlepsza jakość za tę cenę
Liczba źródeł światła: 1
Nasze rozwiązania oświetleniowe generują potężną i precyzyjną wiązkę światła o maksymalnej mocy. Oferujemy wyłącznie najlepsze i najwydajniejsze rozwiązania oświetleniowe, ponieważ wiemy, że nasze oświetlenie o wysokiej jakości może pewnego dnia ocalić komuś życie na drodze.
Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi podstawowy i jedyny element układu bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga zapobiegać wypadkom. Firma Philips promuje aktywne bezpieczeństwo w celu zapobiegania wypadkom przez zwiększenie ogólnej widoczności i oświetlenia drogi.
Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
kucik96
28/05/2013
Polska
doskonała jakość
Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Kramansky
13/03/2017
România
Zweryfikowany kupujący
bun
Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate