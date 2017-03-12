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  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
  • Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne

Produkcja zakończona

WhiteVisionżarówka samochodowa

12342WHVB1

4
| (1) Opinia
Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne
Żarówki Philips WhiteVision wzbogacają oświetlenie główne o intensywny efekt białego światła ksenonowego, co znacznie ułatwia prowadzenie pojazdu w nocy. O 60% bielsze światło WhiteVision — doskonałe połączenie stylu i bezpieczeństwa.
Poznaj wszystkie korzyści

Intensywny efekt białego światła ksenonowego

Bezpieczeństwo nigdy nie było tak atrakcyjne

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Styl

W 100% legalne użytkowanie na drogach, w 100% intensywne białe światło

Żarówki WhiteVision uzyskały certyfikat ECE i są pierwszymi na rynku żarówkami generującymi intensywne białe światło, które dopuszczono do legalnego użytkowania na drogach. Zapewniają one nie tylko najlepszą widoczność, ale także bezpieczeństwo, ponieważ nie oślepiają kierowców jadących z naprzeciwka.

Doskonałe wrażenia podczas jazdy dzięki intensywnemu efektowi białego światła ksenonowego

Żarówki Philips WhiteVision przewyższają jakością wszystkie niebieskie żarówki samochodowe dostępne na rynku — to właściwy wybór dla kierowców, którzy cenią sobie stylową, ale i bezpieczną jazdę. Dzięki wysokiej temperaturze barwowej i stylowej, białej koronie żarówki WhiteVision stanowią znaczące ulepszenie oświetlenia głównego. Opatentowana technologia powlekania trzeciej generacji firmy Philips to rewolucyjne rozwiązanie, które nadaje żarówce WhiteVision status pierwszej żarówki samochodowej emitującej naprawdę białe światło.

Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie oznacza dłuższą przyjemność z jazdy

Żarówki Philips WhiteVision (dostępne w wersjach H1, H3, H4, H7, T4W i W5W) zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Gwarantują one długi i niezawodny okres eksploatacji wynoszący do 450 godzin* — znacznie dłuższy niż w przypadku produktów konkurencyjnych. Rzadsza wymiana żarówek to z kolei większa oszczędność. (*H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

5
3
2
1

12/03/2017

Česká republika

Česká republika

50:50

V polovině prosince zakoupeno a H4 vyměněny, dnes je 12.3.2017 a jedna H4 Whitevision odešla, vzhledem k ceně, bych očekával že vydrží déle než 3 měsíce. Svítí parádně, ale jsem trochu zklamán výdrží...

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

Przegląd ten został wykonany dla WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

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Przypisy

  1. W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi

  2. Zastosowanie zależy od typu żarówki