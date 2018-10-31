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Produkcja zakończona

X-tremeUltinon LEDŹródło oświetlenia przeciwmgielnego

12794UNIX2

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Jaśniejsze, bielsze, mocniejsze
Oświetlenie przeciwmgielne LED Philips X-tremeUltinon z doskonałą diodą LUXEON LED (temp. barw. do 6500 K). Opatentowana technologia SafeBeam: nawet 200% jaśniejsze światło tam, gdzie jest potrzebne. Trwałość dzięki konstrukcji AirFlux.&lt;br>
Poznaj wszystkie korzyści

Jasne, białe oświetlenie przeciwmgielne LED — olśniewający wygląd

Jaśniejsze, bielsze, mocniejsze

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6500 K

  • Światło jaśniejsze do 200%&lt;br>

  • Zaawansowany System Samochodowy

Wyraźne, białe światło o temperaturze barwowej do 6500 K&lt;br>

Wyraźne, białe światło o temperaturze barwowej do 6500 K<br>

Stworzone w oparciu o technologię LUXEON oświetlenie przeciwmgielne LED Philips X-tremeUltinon o temperaturze barwowej 6500 kelwinów zapewnia strumień jasnego, białego światła, zbliżonego do światła dziennego. Lepsza widoczność pozwala łatwiej zauważyć przeszkody i zachować doskonałą linię jazdy. Ponieważ nie musisz z wysiłkiem wpatrywać się w drogę przed sobą, dzięki jaśniejszemu oświetleniu możesz cieszyć się bardziej komfortową i przyjemną jazdą po zmroku.

Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Podobnie jak oczy są zwierciadłem duszy, oświetlenie wiele mówi o samochodzie. Jeśli chcesz poprawić wygląd samochodu, nie kupując nowszego auta, jedną z najlepszych inwestycji jest modernizacja oświetlenia. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraź swój styl za pomocą oświetlenia przeciwmgielnego LED firmy Philips. Zamiast światła o żółtym kolorze uzyskasz wyraźne, białe światło oraz nowoczesne oświetlenie. Aby nadać pojazdowi nowoczesny wygląd, kierowcy wybierają doskonały styl oświetlenia przeciwmgielnego LED firmy Philips.

Intensywne jasne światło skierowane dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz

Intensywne jasne światło skierowane dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz

Najlepsze oświetlenie samochodowe to nie takie, które po prostu zapewnia najmocniejsze światło. Produkcja coraz jaśniejszych samochodowych źródeł światła LED to nic trudnego. Ważny jest jednak sposób wykorzystania dodatkowego światła. Niekontrolowane jasne oświetlenie nie jest idealne do jazdy i może powodować niebezpieczny efekt oślepiania. Wyposażone w technologię SafeBeam oświetlenie przeciwmgielne LED firmy Philips skupia wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna. Jednorodna i precyzyjna wiązka światła spełnia wymagania przepisów drogowych dotyczących oświetlenia halogenowego. Dzięki bardziej precyzyjnej kontroli nad oświetleniem kierowca ma lepszą widoczność, a jazda w nocy jest bezpieczniejsza i łatwiejsza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

31/10/2018

Україна

Україна

дуже добре

Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

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Przypisy

  1. Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.