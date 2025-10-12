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Produkcja zakończona
12972CVPPS2
Zmiana stylu dzięki oświetleniu
Żarówka ColorVision zmieni oblicze Twojego samochodu poprzez dodanie odrobiny koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy. Te innowacyjne, kolorowe żarówki samochodowe mają odpowiednie certyfikaty i zostały dopuszczone do ruchu drogowego. Oznacza to, że można zmienić wygląd swojego pojazdu, nie rezygnując z bezpiecznego, białego światła.
Rodzaj źródła światła: H7
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 55 W
Aby sprawdzić, która żarówka ColorVision firmy Philips jest odpowiednia do Twojego samochodu, odwiedź stronę www.philips.com/automotive
Żarówka ColorVision firmy Philips pozwala nadać światłom samochodu niepowtarzalny charakter. Możesz zmienić wygląd swojego pojazdu, wprowadzając odrobinę koloru — do wyboru niebieski, zielony, żółty lub fioletowy.
Żarówki ColorVision są zgodne ze wszystkimi przepisami ECE i mają kartę certyfikacji stanowiącą dowód dopuszczenia do użytku na drogach. Zachowaj ją i zawsze miej ją w samochodzie.
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