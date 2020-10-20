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Produkcja zakończona
12972RVS2
Rodzaj źródła światła: H7
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 55 W
Prowadząc nocą, potrzebujesz jak najlepszej widoczności. Im dalej sięgasz wzrokiem, tym szybciej możesz zareagować na wszelkie zdarzenia na drodze. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zwiększają widoczność dzięki nawet o 150% większej jasności. Zauważysz przeszkody na drodze szybciej niż w przypadku korzystania z innych żarówek halogenowych. Twoja podróż będzie więc bezpieczniejsza i przyjemniejsza.
Dzięki lepszym, jaśniejszym światłom możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze. Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna chromowana powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips RacingVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Opracowano je z myślą o lepszej wydajności i widoczności, co oznacza większą kontrolę nad pojazdem i przyjemniejszą podróż.
Kierowcy samochodów sportowych oczekują więcej od swoich pojazdów. Dzięki jasności większej nawet o 150% i odpowiedniej homologacji żarówki Philips RacingVision zapewniają przyjemną jazdę na drodze i poza nią.
4.0
z 5
5
Opinie
Nikosiński
20/10/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Spełnione oczekiwania
Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.
Zalety
Cena i jasność światła
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Andrzej49
03/03/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Jaśniej, lepiej
Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Jocker
07/10/2016
Polska
Laser
Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa