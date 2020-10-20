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  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
  • Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

Produkcja zakończona

RacingVisionżarówka samochodowa

12972RVS2

4
| (5) Opinie
Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa
Żarówki samochodowe Philips RacingVision to doskonały wybór dla kierowców z pasją. Dzięki ich niesamowitej wydajności zapewniającej do 150% jaśniejsze światło możesz reagować szybciej, co powoduje, że jazda jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Poznaj wszystkie korzyści

Oświetlenie i przyjemność jazdy na najwyższym możliwym poziomie

Być może najmocniejsza legalna żarówka halogenowa

  • Rodzaj źródła światła: H7

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 2

  • 12 V, 55 W

Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet o 150%

Prowadząc nocą, potrzebujesz jak najlepszej widoczności. Im dalej sięgasz wzrokiem, tym szybciej możesz zareagować na wszelkie zdarzenia na drodze. Żarówki samochodowe Philips RacingVision zwiększają widoczność dzięki nawet o 150% większej jasności. Zauważysz przeszkody na drodze szybciej niż w przypadku korzystania z innych żarówek halogenowych. Twoja podróż będzie więc bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność

Dzięki lepszym, jaśniejszym światłom możesz dokonywać lepszych wyborów na drodze. Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna chromowana powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips RacingVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Opracowano je z myślą o lepszej wydajności i widoczności, co oznacza większą kontrolę nad pojazdem i przyjemniejszą podróż.

Jaśniejsze światło dla kierowców samochodów sportowych

Kierowcy samochodów sportowych oczekują więcej od swoich pojazdów. Dzięki jasności większej nawet o 150% i odpowiedniej homologacji żarówki Philips RacingVision zapewniają przyjemną jazdę na drodze i poza nią.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

3
2

20/10/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Spełnione oczekiwania

Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.

Zalety

Cena i jasność światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

03/03/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Jaśniej, lepiej

Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

07/10/2016

Polska

Polska

Laser

Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie