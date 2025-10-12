Doskonałe parametry elektryczne

Philips LED CANbus HB3/HB4 stanowi idealny dodatek do oświetlenia głównego opartego na źródłach światła LED HB3/HB4 i HIR2. Ten łatwy w montażu adapter zapewnia doskonałą pracę układu elektrycznego pojazdu — eliminuje możliwe problemy z ostrzeżeniami na desce rozdzielczej.