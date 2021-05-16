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Produkcja zakończona

5300 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

22PFS5303/12

4.6

| (11) Opinie | 100% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Telewizor Philips 5300 zapewnia wysoką jakość obrazu na małym ekranie. Dzięki łatwemu sterowaniu i kompaktowej konstrukcji to idealny telewizor do kuchni, sypialni lub gabinetu.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Pixel Plus HD

Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

  • 55 cm (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompaktowy, przenośny telewizor: zaprojektowany, by zawsze być w centrum rozrywki

Stylowy, kompaktowy i lekki. Na tym przenośnym telewizorze z małym ekranem można oglądać ulubione programy w dowolnym miejscu, np. w kuchni lub na biwaku z rodziną. Nie przegapisz wiadomości ani wyników ulubionych rozgrywek sportowych. Zaprojektowaliśmy go, byś zawsze mógł być w centrum rozrywki!

Technologia Pixel Plus HD zapewnia piękny obraz, który pokochasz

Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz video przez Internet, czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

11

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá jednoduchá televize

Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.

Zalety

Vhodná i jako monitor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-05-16

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Data użycia 2019-05-16

14/11/2020

Україна

Україна

телевізор

надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Data użycia 2019-11-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Data użycia 2019-11-14

18/06/2020

България

България

Продукта работи отлично

Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него

Zalety

Компактен

Wady

Нямам впечатления за недостатъци

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Data użycia 2018-06-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор

Data użycia 2018-06-18

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.