ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Energy Label Europe E
    Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Energy Label Europe E
    Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt

Monitor LCD

242V8A/00

4.3

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Żywe, wyraźne obrazy bez granic

Monitor panoramiczny z V-line firmy Philips zapewnia obraz bez granic, a przy tym jest bardzo ekonomiczny i ma najważniejsze funkcje. Funkcja Adaptive-Sync zapewnia płynny obraz. Ochrona przed odblaskami, tryb LowBlue i brak migotania są przyjazne dla oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Żywe, wyraźne obrazy bez granic

  • V-line

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221V8A LCD monitor

Data użycia 2024-01-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 221V8A LCD monitor

Data użycia 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор

Data użycia 2023-05-06

Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор

Data użycia 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Zalety

Бюджетный, 75 гц, звук.

Wady

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор

Data użycia 2021-02-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор

Data użycia 2021-02-09

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.