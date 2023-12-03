ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Etykieta klasy wydajności energetycznej
    Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy
  • Etykieta klasy wydajności energetycznej
    Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Obraz podstawowy

Gaming MonitorMonitor do gier Full HD

24M1N3200ZS/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Nowy wymiar gier

Ten monitor do gier firmy Philips to doskonały, wszechstronny wyświetlacz do intensywnych, pełnych akcji gier komputerowych. Technologia synchronizacji, częstotliwość odświeżania 165 Hz i czas reakcji 1 ms zapewniają płynną rozgrywkę. Praktycznie bezramkowy wyświetlacz z technologią Ultra Wide-Color zwiększa wrażenia wizualne.

Poznaj wszystkie korzyści

Nowy wymiar gier

  • Evnia 3000

  • 24 (przekątna 60,5 cm/23,8")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewniająca wyjątkowo płynny, znakomity obraz

Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewniająca wyjątkowo płynny, znakomity obraz

Grasz w intensywne gry oparte na rywalizacji. Potrzebujesz wyświetlacza zapewniającego wyjątkowo płynny obraz bez opóźnień. Ten wyświetlacz Philips odświeża obraz na ekranie nawet 165 razy na sekundę, czyli znacznie szybciej niż standardowy wyświetlacz. Niższa liczba klatek na sekundę może sprawiać, że przeciwnicy przeskakują z miejsca na miejsce na ekranie, przez co trudno ich trafić. Częstotliwość 165 Hz pozwala wyświetlić te kluczowe, brakujące klatki, dzięki czemu ruch przeciwnika jest wyjątkowo płynny i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo niskiemu opóźnieniu sygnału wejściowego i eliminacji efektu rozrywania obrazu ten wyświetlacz Philips jest idealnym partnerem do gier

Szybka matryca 1 ms (MPRT) zapewnia wyraźny obraz i płynną rozgrywkę

Szybka matryca 1 ms (MPRT) zapewnia wyraźny obraz i płynną rozgrywkę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Zweryfikowany kupujący

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Zalety

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Wady

Neviem nájsť icc profil na internete

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Data użycia 2022-11-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Data użycia 2022-11-03

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  3. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  4. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  5. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  6. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  7. Czas reakcji równy SmartResponse

  8. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  9. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  11. Monitor może wyglądać inaczej niż na zdjęciach przedstawiających funkcje.