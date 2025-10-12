Przełomowa częstotliwość odświeżania 280Hz zapewniająca najpłynniejszą rozgrywkę

Wyświetlacz Philips Evnia 280 Hz przenosi wrażenia z gry na zupełnie nowy poziom. Niskie opóźnienie sygnału wejściowego w połączeniu z technologią zmiennej częstotliwości odświeżania zapewnia przewagę dzięki wciągającej rozgrywce. Ponadto panel o szerokich kątach widzenia i wysokiej rozdzielczości zapewnia realistyczne wrażenia z gry oraz niezrównaną dokładność kolorów. Skup się na tym, co ważne — regulowana podstawa zapewnia komfort, na który zasługujesz, a technologia eliminująca migotanie ułatwia oglądanie, dzięki czemu możesz grać dalej bez obaw o zdrowie.