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  • Etykieta klasy wydajności energetycznej
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Gaming MonitorMonitor do gier Full HD

25M2N5200P/00

Wrażenia z gry na najwyższym poziomie

Monitor do gier, który łączy w sobie najlepsze cechy obu technologii. Dzięki połączeniu SmartContrast z AMD FreeSync Premium i częstotliwości odświeżania 280 Hz ten produkt gwarantuje płynną i pozbawioną opóźnień rozgrywkę bez uszczerbku dla obrazu.

Poznaj wszystkie korzyści

Wrażenia z gry na najwyższym poziomie

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5″ / przekątna 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

Przełomowa częstotliwość odświeżania 280Hz zapewniająca najpłynniejszą rozgrywkę

Przełomowa częstotliwość odświeżania 280Hz zapewniająca najpłynniejszą rozgrywkę

Wyświetlacz Philips Evnia 280 Hz przenosi wrażenia z gry na zupełnie nowy poziom. Niskie opóźnienie sygnału wejściowego w połączeniu z technologią zmiennej częstotliwości odświeżania zapewnia przewagę dzięki wciągającej rozgrywce. Ponadto panel o szerokich kątach widzenia i wysokiej rozdzielczości zapewnia realistyczne wrażenia z gry oraz niezrównaną dokładność kolorów. Skup się na tym, co ważne — regulowana podstawa zapewnia komfort, na który zasługujesz, a technologia eliminująca migotanie ułatwia oglądanie, dzięki czemu możesz grać dalej bez obaw o zdrowie.

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Opóźnienie wejścia to czas, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonego urządzenia a wyświetleniem jego rezultatu na ekranie. Niskie opóźnienie wejścia skraca czas między wprowadzeniem polecenia z urządzenia a jego wyświetleniem na monitorze, znacznie poprawiając komfort grania w gry wymagające błyskawicznych reakcji. Jest to szczególnie ważne dla osób grających w szybkie, rywalizacyjne gry.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia DP.

  3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności

  6. Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  7. Adobe RGB i zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  9. Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.