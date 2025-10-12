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Monitor LCD

272E1SA/00

Po prostu zachwycający

Ten 27-calowy monitor E-Line stanowi połączenie doskonałego obrazu i eleganckiego wzornictwa, dzięki czemu będzie stylowym uzupełnieniem stanowiska pracy. Zachwyć się niezwykle wyraźnym obrazem w jakości Full HD i płynną akcją zapewnianą przez technologię AMD FreeSync.

Poznaj wszystkie korzyści

Po prostu zachwycający

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  4. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  6. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.