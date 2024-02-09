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Żywe, wyraźne obrazy bez granic
Monitor panoramiczny z V-line firmy Philips zapewnia obraz bez granic, a przy tym jest bardzo ekonomiczny i ma najważniejsze funkcje. Funkcja Adaptive-Sync zapewnia płynny obraz. Ochrona przed odblaskami, tryb LowBlue i brak migotania są przyjazne dla oczu.
V-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!
4.3
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
J2024
09/02/2024
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221V8A LCD monitor
Data użycia 2024-01-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 221V8A LCD monitor
Data użycia 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор
Data użycia 2023-05-06
Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор
Data użycia 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Zweryfikowany kupujący
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Zalety
Бюджетный, 75 гц, звук.
Wady
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор
Data użycia 2021-02-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 242V8A РК-монітор
Data użycia 2021-02-09
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.